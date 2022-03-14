KRABI TEST & GO

ピピハーバービューホテル - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.5

414レビューによる評価
更新日 March 14, 2022
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観光客でもビジネス旅行でも、ピピハーバービューホテルはピピ島を訪れる際の宿泊施設として最適です。ここから、ゲストは活気ある街が提供するすべてのものに簡単にアクセスできます。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。このピピ島のホテルでは、比類のない豊富なサービスとアメニティをご利用いただけます。全室での無料Wi-Fi、プライベートチェックイン/チェックアウト、毎日のハウスキーピング、24時間セキュリティ、エクスプレスチェックイン/チェックアウトなどのトップクラスの施設をホテルでお楽しみいただけます。 80室の客室からお選びいただけ、すべてが完全な平和と調和の雰囲気を醸し出しています。ホテルでは、ウォータースポーツ用品のレンタル、ボート、カヌー、プライベートビーチ、屋外プールなどの素晴らしいレクリエーション施設を提供しており、思い出に残る滞在を楽しめます。ピピハーバービューホテルで比類のないサービスと真に一流の住所をお楽しみください。

アメニティ/機能

  • Infinity Pool
  • Restaurant
  • Free Wi-Fi connection
  • Fitness
  • Spa
  • 24 hrs reception
  • Lobby Bar
  • Pool Bar
  • Tour Information counter
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住所/地図

58/1 Moo 7 Au-Nang Amphur Mung, Ton Sai Bay, Koh Phi Phi, Thailand, 81210

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