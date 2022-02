Вилла Пхи-Пхи Баньян - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Вилла Phi Phi Banyan (SHA Plus +) расположена в центре острова Пхи-Пхи и имеет выход на уединенный пляж. В пяти минутах ходьбы от главного пирса гости ежедневно отправляются паромами на Пхукет, Ко Ланта, Ао Нанг, Рай Лай и Краби. В дополнение к комфортабельным удобствам, 40 номеров с кондиционерами имеют террасы с видом на залив Тон Сай. Гости могут пообедать в одном из множества ресторанов. В отеле есть ресторан морепродуктов Ton Sai, ресторан Roof Top View, терраса для загара на пляже и ресторан Garden. Легкие закуски и напитки можно заказать в баре у бассейна и в лобби-лаундже. Чтобы расслабиться, гости могут посетить бассейн или сауну. Чтобы забронировать номер в отеле Phi Phi Banyan Villa (SHA Plus +), просто выберите даты пребывания и заполните безопасную форму онлайн-бронирования.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX

Счет 0.0 /5 Без рейтинга На основе 0 отзывы Рейтинг 0 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Вилла Пхи-Пхи Баньян , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Вилла Пхи-Пхи Баньян СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.