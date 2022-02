พีพี บันยัน วิลล่า - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

พีพี บันยัน วิลล่า (เอสเอชเอ พลัส+) ตั้งอยู่ในใจกลางเกาะพีพีและมีทางลงสู่ชายหาดอันเงียบสงบ เดินเพียงห้านาทีไปยังท่าเรือหลักทำให้แขกสามารถใช้บริการเรือข้ามฟากไปยังภูเก็ต เกาะลันตา อ่าวนาง ไร่เลย์ และกระบี่ได้ทุกวัน นอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่สะดวกสบายแล้ว ห้องพักปรับอากาศจำนวน 40 ห้องยังมีระเบียงที่มองเห็นอ่าวต้นไทร สำหรับการรับประทานอาหาร ผู้เข้าพักสามารถเลือกจากร้านอาหารที่หลากหลาย มีร้านอาหารทะเลต้นไทร ร้านอาหารรูฟท็อปวิว เดอะบีชซันเด็ค และร้านอาหารเดอะการ์เด้น สำหรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม เรามีบาร์ริมสระว่ายน้ำและล็อบบี้เลานจ์ เพื่อการผ่อนคลาย ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับสระว่ายน้ำหรือห้องซาวน่า สำหรับการสำรองห้องพักที่พีพี บันยัน วิลล่า (SHA Plus+) เพียงส่งวันที่ที่คุณร้องขอด้านล่างและกรอกแบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

