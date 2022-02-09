KRABI TEST & GO

Phi Phi Andaman Legacy Resort 5 звезд - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
7.4
оценка с
1743
Обновление February 9, 2022
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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

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Расположенный недалеко от пляжа и развлекательного центра города, этот отель предлагает все, от развлечений до отдыха и релаксации. К услугам гостей широкий выбор номеров и бунгало. Каждый номер оформлен и декорирован таким образом, чтобы индивидуально вписаться в окружающую природу. Он креативно оснащен тайским антиквариатом и удобствами международного стандарта. На этом курорте тоже есть чем заняться. Гости могут расслабиться во время традиционного тайского массажа, поплавать в бассейне, расслабиться на берегу моря, насладиться коктейлем, греясь на солнце и любуясь пляжем, или заняться различными водными видами спорта. Отель также обслуживает частные или корпоративные мероприятия, такие как небольшие свадьбы, медовый месяц, конференции и встречи с первоклассными удобствами. Phi Phi Andaman Legacy Resort (SHA Plus +) - это ответ на любой вопрос.

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Адрес / Карта

1/2 Moo 7, Ton Sai Bay, Koh Phi Phi, Thailand, 81210

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