Phi Phi Andaman Legacy Resort 5 звезд - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Расположенный недалеко от пляжа и развлекательного центра города, этот отель предлагает все, от развлечений до отдыха и релаксации. К услугам гостей широкий выбор номеров и бунгало. Каждый номер оформлен и декорирован таким образом, чтобы индивидуально вписаться в окружающую природу. Он креативно оснащен тайским антиквариатом и удобствами международного стандарта. На этом курорте тоже есть чем заняться. Гости могут расслабиться во время традиционного тайского массажа, поплавать в бассейне, расслабиться на берегу моря, насладиться коктейлем, греясь на солнце и любуясь пляжем, или заняться различными водными видами спорта. Отель также обслуживает частные или корпоративные мероприятия, такие как небольшие свадьбы, медовый месяц, конференции и встречи с первоклассными удобствами. Phi Phi Andaman Legacy Resort (SHA Plus +) - это ответ на любой вопрос.