Phi Phi Andaman Legacy Resort - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

In der Nähe des Strandes und des Unterhaltungsgürtels der Stadt gelegen, verspricht dieses Anwesen alles von Spaß bis hin zu Ruhe und Entspannung. Jedes Zimmer bietet eine große Auswahl an Gästezimmern und Bungalows, jedes Zimmer ist so gestaltet und dekoriert, dass es die natürliche Umgebung individuell umarmt und kreativ mit thailändischen Antiquitäten und Annehmlichkeiten nach internationalem Standard ausgestattet ist. Auch in diesem Resort gibt es viel zu tun. Die Gäste können sich bei einer traditionellen Thai-Massage erholen, im Swimmingpool waten, am Strand faulenzen, einen Cocktail genießen, während sie die Sonne und die Sehenswürdigkeiten des Strandes genießen, oder bei den angebotenen Wassersportarten Abenteuer erleben. Das Anwesen bietet auch private oder geschäftliche Veranstaltungen wie kleine Hochzeiten, Flitterwochen, Konferenzen und Meetings mit erstklassigen Annehmlichkeiten. Das Phi Phi Andaman Legacy Resort (SHA Plus+) ist die Antwort auf jede Frage.

