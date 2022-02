ピピアンダマンレガシーリゾート - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

町のビーチとエンターテイメントベルトの近くに位置するこのホテルは、楽しい時間から休息とリラクゼーションまですべてを約束します。多種多様な客室とバンガローを提供し、各部屋は自然環境を個別に取り入れるように細工され装飾されており、タイの骨董品と国際標準の設備が創造的に備わっています。このリゾートでもやることがたくさんあります。滞在中は、伝統的なタイ式マッサージでくつろいだり、スイミングプールで散歩したり、ビーチフロントでのんびりしたり、太陽やビーチの景色を眺めながらカクテルを楽しんだり、ウォータースポーツを楽しんだりできます。宿泊施設では、小規模な結婚式、ハネムーン、会議、一流のアメニティを備えた会議など、プライベートまたは企業向けのイベントにも対応しています。ピピアンダマンレガシーリゾート(SHA Plus +)は、あらゆる質問への答えです。

