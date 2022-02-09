KRABI TEST & GO

LaRio Hotel Краби - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.8
оценка с
398
Обновление February 9, 2022
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Удобно расположенный в Ао Нанг, LaRio Hotel Krabi является идеальной отправной точкой для экскурсий в Краби. Отель удобно расположен всего в 17,4 км от центра города, поэтому гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. LaRio Hotel Krabi предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства, чтобы оживить усталого путешественника. В этом замечательном отеле к услугам гостей бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров, прачечная самообслуживания. Атмосфера LaRio Hotel Krabi отражается в каждом номере. телевизор с плоским экраном, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток, постельное белье - вот лишь некоторые из удобств, которые предлагаются на всей территории отеля. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как зал для йоги, каноэ, лодки, прокат снаряжения для водных видов спорта, купальня с водой из горячих источников. LaRio Hotel Krabi идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Краби.

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Адрес / Карта

849 Moo 2, Ao Nang Soi 2/1, Ao Nang, Muang Krabi, Krabi,, Ao Nang, Krabi, Thailand, 81000

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