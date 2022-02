ラリオホテルクラビ - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

アオナンの中心部に位置するLaRioHotelKrabiは、クラビを探索するのに理想的なスポットです。市内中心部からわずか17.4kmの戦略的なロケーションにあるため、ゲストは多くの地元の名所にすばやく簡単に行くことができます。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。 LaRio Hotel Krabiは、非の打ちどころのないサービスと、疲れた旅行者を元気づけるために必要なすべての設備を提供します。この素晴らしい宿泊施設に宿泊している間、ゲストは全室で無料Wi-Fi、24時間セキュリティ、毎日のハウスキーピング、ギフト/土産物店、コインランドリーを楽しむことができます。 LaRio Hotel Krabiの雰囲気は、すべての客室に反映されています。薄型テレビ、無料のインスタントコーヒー、無料のお茶、無料のウェルカムドリンク、リネンは、館内全域にある施設のほんの一部です。宿泊施設では、ヨガルーム、カヌー、ボート、ウォータースポーツ用品のレンタル、温泉など、多くのユニークなレクリエーションの機会を提供しています。 LaRio Hotel Krabiは、クラビで質の高い宿泊施設を提供するワンストップの目的地です。

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい ラリオホテルクラビゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す ラリオホテルクラビ すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。

パートナーホテル サイピピ島村 8.7 との評価

3402 レビュー から ฿-1