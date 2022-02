โรงแรมลาริโอ กระบี่ - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

ลาริโอ โฮเทล กระบี่ ตั้งอยู่ในใจกลางของอ่าวนาง และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมในการท่องเที่ยวสำรวจกระบี่ ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 17.4 กม. ทำเลที่ตั้งของที่พักช่วยให้มั่นใจว่าแขกจะสามารถเข้าถึงจุดที่น่าสนใจในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยทำเลที่สะดวก โรงแรมแห่งนี้จึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย โรงแรมลาริโอ กระบี่ มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้บริการแก่ผู้เข้าพัก อาทิ ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, ร้านขายของที่ระลึก, ซักรีด การออกแบบห้องพักทุกห้องสะท้อนเอกลักษณ์ของโรงแรมลาริโอ กระบี่ โทรทัศน์จอแบน, ฟรีกาแฟสำเร็จรูป, ชาฟรี, เครื่องดื่มต้อนรับฟรี, ผ้าปูที่นอน เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะคุณจะได้สัมผัส ที่พักเสนอโอกาสในการพักผ่อนหย่อนใจที่ไม่เหมือนใคร เช่น ห้องโยคะ เรือแคนู เรือ เช่าอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ อ่างน้ำพุร้อน LaRio Hotel Krabi เป็นจุดหมายปลายทางแห่งที่พักคุณภาพในเมืองกระบี่

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง

คะแนน 0.0 /5 ไม่ได้จัดประเภท ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์ คะแนน 0 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก โรงแรมลาริโอ กระบี่ ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ โรงแรมลาริโอ กระบี่ ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด