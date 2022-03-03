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Lanta Casuarina Beach Resort is no longer operating as an SANDBOX.
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Расположенный на одном из нетронутых островов провинции Краби на пляже Пра-Ае, это волшебное место для проживания и изучения некоторых из самых прекрасных природных достопримечательностей Таиланда. Это оазис покоя, умиротворения и необычайной красоты. Курорт предлагает 60 элегантно обставленных номеров и вилл с видом на белый песчаный пляж. Прекрасно оформленная в современном тайском стиле, гармонирующем с окружающей средой сосен и тропических лесов, каждая вилла предлагает посетителям что-то уникальное. Двухэтажные здания расположены напротив бассейна, все номера выходят окнами на пляж. Стандартные номера и номера Делюкс хорошо меблированы и соответствуют самым высоким стандартам. Все частные виллы расположены в пышных тропических садах рядом с пляжем. Чтобы забронировать номер в Lanta Casuarina Beach Resort, выберите даты пребывания и заполните безопасную форму онлайн-бронирования.