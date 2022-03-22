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Vacation Village Phra Nang Lanta (SHA Plus +) расположен прямо на пляже и гордится уникальным декором в каждом номере. Каждый из 15 номеров спроектирован по-разному и подходит для разных категорий путешественников - молодоженов, отдыхающих, семей или пожилых путешественников. Смежные номера доступны для больших групп, есть даже номера, оборудованные для гостей на инвалидных креслах. Во всех номерах есть французские двери, которые выходят на собственный балкон с видом на пляж или сад. В ресторане и баре рядом с отелем подают самые свежие морепродукты. Vacation Village Phra Nang Lanta (SHA Plus +) также предлагает специальные классы по тайской кулинарии, йоге и рисованию батиком. Наша форма безопасного онлайн-бронирования делает бронирование номера в Vacation Village Phra Nang Lanta (SHA Plus +) очень простым - просто введите нужные даты и нажмите кнопку.