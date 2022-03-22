KRABI TEST & GO

Деревня Отпусков Пхра Нанг Ланта - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.2
оценка с
330
Обновление March 22, 2022
Vacation Village Phra Nang Lanta - Image 0
Vacation Village Phra Nang Lanta - Image 1
Vacation Village Phra Nang Lanta - Image 2
Vacation Village Phra Nang Lanta - Image 3
Vacation Village Phra Nang Lanta - Image 4
Vacation Village Phra Nang Lanta - Image 5
+29 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Vacation Village Phra Nang Lanta (SHA Plus +) расположен прямо на пляже и гордится уникальным декором в каждом номере. Каждый из 15 номеров спроектирован по-разному и подходит для разных категорий путешественников - молодоженов, отдыхающих, семей или пожилых путешественников. Смежные номера доступны для больших групп, есть даже номера, оборудованные для гостей на инвалидных креслах. Во всех номерах есть французские двери, которые выходят на собственный балкон с видом на пляж или сад. В ресторане и баре рядом с отелем подают самые свежие морепродукты. Vacation Village Phra Nang Lanta (SHA Plus +) также предлагает специальные классы по тайской кулинарии, йоге и рисованию батиком. Наша форма безопасного онлайн-бронирования делает бронирование номера в Vacation Village Phra Nang Lanta (SHA Plus +) очень простым - просто введите нужные даты и нажмите кнопку.

SHOW ALL HOTELS
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Деревня Отпусков Пхра Нанг Ланта , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Деревня Отпусков Пхра Нанг Ланта
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

139 Moo 5,T.Lanta Yai, Ba Kan Tiang Bay, Koh Lanta, Thailand, 81150

Отели-партнеры

Деревня на острове Саи-Пхи-Пхи
8.7
рейтинг с
3402 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Sea Sand Sun Resort (SHA Extra Plus)
7.5
рейтинг с
92 отзывы
Из ฿-1
Lanta Pearl Beach Resort
8.4
рейтинг с
321 отзывы
Из ฿-1
TWIN LOTUS RESORT AND SPA (SHA Certified)
8.7
рейтинг с
1120 отзывы
Из ฿-1
Отель Phi Phi Harbour View
8.5
рейтинг с
414 отзывы
Из ฿-1
Пхи Пхи Холидей Резорт
8.4
рейтинг с
1621 отзывы
Из ฿-1
Отель Rayavadee
9.3
рейтинг с
1023 отзывы
Из ฿-1
Даймонд Кейв Резорт и Спа
6.7
рейтинг с
553 отзывы
Из ฿-1
Виллы Scene Cliff View
9.1
рейтинг с
221 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU