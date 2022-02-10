Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

预约请求，把你放在直接联系与甲米查达度假村以优先方式，以及甲米查达度假村从你会直接收取货款。

Krabi Cha Da Resort 距离甲米国际机场 17.8 公里，为客人提供许多海滩选择，而许多此类旅游目的地都没有人潮。这家位于度假小镇甲米的精品酒店提供从冒险运动到简单放松的一切。客人可以参观距离度假村约 3.5 公里的诺帕拉塔拉海滩和帕南海滩。莱利也提供攀岩活动。 Krabi Cha Da Resort 度假村还提供自己的休闲设施，包括水疗中心、室外游泳池、花园和健身中心。机场接送和客房服务迎合客人的需求，礼宾服务、代客泊车和池畔酒吧更增添了热情。在甲米查达度假村只需一晚即可找到完美的住宿。