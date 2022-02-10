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予約リクエストにより、優先的にクラビチャダリゾート 直接連絡し、 クラビチャダリゾートが直接支払いを回収します。

クラビ国際空港から17.8kmの場所にあるクラビチャダリゾートは、このような多くの観光地に見られるような混雑のない、さまざまなビーチオプションを提供しています。リゾートタウンのクラビにあるこのブティックホテルは、アドベンチャースポーツからシンプルなリラクゼーションまであらゆるものを提供しています。リゾートから約3.5kmのノッパラタラビーチとプラナンビーチを訪れることができます。ライレイではロッククライミングも楽しめます。クラビチャダリゾートには、スパ、屋外プール、庭園、フィットネスセンターなどの独自のレクリエーション施設もあります。空港送迎とルームサービスはゲストに対応し、コンシェルジュ、バレーパーキング、プールサイドバーがおもてなしに追加されます。完璧な滞在を見つけるには、クラビチャダリゾートで一晩だけかかります。