KRABI TEST & GO

クラビチャダリゾート - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
7.5

634レビューによる評価
更新日 February 10, 2022
Krabi Cha Da Resort - Image 0
Krabi Cha Da Resort - Image 1
Krabi Cha Da Resort - Image 2
Krabi Cha Da Resort - Image 3
Krabi Cha Da Resort - Image 4
Krabi Cha Da Resort - Image 5
+24 写真
迅速な対応
฿7,280 保証金

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にクラビチャダリゾート 直接連絡し、 クラビチャダリゾートが直接支払いを回収します。

クラビ国際空港から17.8kmの場所にあるクラビチャダリゾートは、このような多くの観光地に見られるような混雑のない、さまざまなビーチオプションを提供しています。リゾートタウンのクラビにあるこのブティックホテルは、アドベンチャースポーツからシンプルなリラクゼーションまであらゆるものを提供しています。リゾートから約3.5kmのノッパラタラビーチとプラナンビーチを訪れることができます。ライレイではロッククライミングも楽しめます。クラビチャダリゾートには、スパ、屋外プール、庭園、フィットネスセンターなどの独自のレクリエーション施設もあります。空港送迎とルームサービスはゲストに対応し、コンシェルジュ、バレーパーキング、プールサイドバーがおもてなしに追加されます。完璧な滞在を見つけるには、クラビチャダリゾートで一晩だけかかります。

すべてのサンドボックスホテルを表示
190以上のSANDBOXホテルをすべて検索
スコア
0.0/5
未評価
に基づく 0 レビュー
評価
優れた
0
とても良い
0
平均
0
貧しい
0
ひどい
0
クラビチャダリゾートゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。
レビューを残す クラビチャダリゾート
すべてのレビューを見る

住所/地図

500 Moo 2, Ao Nang, Krabi, Thailand, 81000

パートナーホテル

サイピピ島村
8.7
との評価
3402 レビュー
から ฿-1

人気のフィルター

近くのTest & Goホテル

ピースラグーナリゾート
8.1
との評価
3503 レビュー
から ฿-1
シーンクリフビューヴィラ
9.1
との評価
221 レビュー
から ฿-1
バケーションビレッジプラナンイン
7.9
との評価
2864 レビュー
から ฿-1
チャダタイビレッジ
7.9
との評価
691 レビュー
から ฿-1
クラビラプラヤリゾート
8
との評価
1021 レビュー
から ฿-1
スモールリゾート
8.1
との評価
900 レビュー
から ฿-1
クラビアクアマリンリゾート
7.9
との評価
755 レビュー
から ฿-1
ダイヤモンドケーブリゾート＆スパ
6.7
との評価
553 レビュー
から ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU