Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ กระบี่ ชฎา รีสอร์ท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ กระบี่ ชฎา รีสอร์ท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

กระบี่ ชฎา รีสอร์ท ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติกระบี่ 17.8 กิโลเมตร ให้บริการชายหาดหลายแห่งโดยไม่มีผู้คนพลุกพล่านในสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย โรงแรมบูติกแห่งนี้อยู่ในเมืองตากอากาศของกระบี่ มีทุกอย่างตั้งแต่กีฬาผจญภัยไปจนถึงการพักผ่อนแบบเรียบง่าย ผู้เข้าพักสามารถเยี่ยมชมหาดนพรัตน์ธาราและหาดพระนาง ซึ่งทั้งสองอยู่ห่างจากรีสอร์ทประมาณ 3.5 กิโลเมตร ปีนเขาก็มีที่ไร่เลย์ กระบี่ ชฎา รีสอร์ท มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น สปา สระว่ายน้ำกลางแจ้ง สวนหย่อม และศูนย์ออกกำลังกาย บริการรับส่งสนามบินและรูมเซอร์วิสให้บริการแก่ผู้เข้าพัก รวมถึงเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก บริการจอดรถ และบาร์ริมสระน้ำ ใช้เวลาเพียงคืนเดียวที่กระบี่ชฎารีสอร์ทเพื่อค้นหาที่พักที่สมบูรณ์แบบ

