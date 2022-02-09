Bhundhari Chaweng Beach Resort Самуи - Samui Sandbox Hotel

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Bhundhari Chaweng Beach Resort Koh Samui, построенный в 2012 году, является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отель находится не слишком далеко от центра города: всего в 10 км, и обычно дорога до аэропорта занимает около 20 минут. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Больница Самуи, Ветеринарная больница Самуи, Лагерь Superpro Samui Muay Thai. В Bhundhari Chaweng Beach Resort Koh Samui безупречный сервис и превосходные удобства сделают пребывание здесь незабываемым. Среди прочих удобств отеля - бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси, билетная касса. Атмосфера курортного отеля Bhundhari Chaweng Beach Koh Samui отражается в каждом номере. телевизор с плоским экраном, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, зеркало, тапочки - это лишь некоторые из удобств, которые предлагаются на всей территории отеля. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой частного пляжа, открытого бассейна, спа, массажа, бассейна (детский). Bhundhari Chaweng Beach Resort Koh Samui идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Самуи.