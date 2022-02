ブンダリチャウエンビーチリゾートサムイ島 - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

2012年に建てられたBhundhariChaweng Beach Resortサムイ島は、サムイ島への明確な追加であり、旅行者にとって賢い選択です。ホテルは市内中心部からそれほど遠くありません。わずか10kmの距離にあり、空港までは通常約20分かかります。ホテルへの訪問者は、サムイ島病院、サムイ獣医病院、スーパープロサムイムエタイキャンプなど、市内の人気アトラクションを楽しむことができます。ブンダリチャウエンビーチリゾートサムイ島では、優れたサービスと優れた設備が忘れられない滞在をお約束します。ホテルの施設のいくつかを挙げれば、全室での無料Wi-Fi、24時間セキュリティ、毎日のハウスキーピング、タクシーサービス、チケットサービスがあります。ブンダリチャウエンビーチリゾートサムイ島の雰囲気は、すべての客室に反映されています。テレビ液晶/プラズマスクリーン、無料のインスタントコーヒー、無料のお茶、鏡、スリッパは、館内全域にある施設のほんの一部です。プライベートビーチ、屋外プール、スパ、マッサージ、プール(子供)のリラックスした雰囲気を一日中楽しむことができます。ブンダリチャウエンビーチリゾートサムイ島は、サムイ島で魅力、快適さ、便利さを求める旅行者にとって理想的な滞在場所です。

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい ブンダリチャウエンビーチリゾートサムイ島ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す ブンダリチャウエンビーチリゾートサムイ島 すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。

パートナーホテル チャウエンノイプールヴィラ 8 との評価

464 レビュー から ฿-1 スカイビーチホテル 9.5 との評価

23 レビュー から ฿-1