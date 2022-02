บุณฑรีก์ เฉวง บีช รีสอร์ท เกาะสมุย - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

บุณฑรีก์ เฉวง บีช รีสอร์ท เกาะสมุย สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2555 และเป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับนักเดินทาง โรงแรมอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองมากนัก ห่างออกไปเพียง 10 กม. และโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีถึงสนามบิน ใกล้กับโรงพยาบาลเกาะสมุย, โรงพยาบาลสัตวแพทย์สมุย, ซูเปอร์โปร สมุย มวยไทยแคมป์ บุณฑรีก์ เฉวง บีช รีสอร์ท เกาะสมุย มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ท่านจะได้เพลิดเพลินกับฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, บริการแท็กซี่, บริการตั๋ว กลิ่นบรรยากาศของบุณฑรีก์เฉวงบีชรีสอร์ท เกาะสมุย สะท้อนให้เห็นในห้องพักทุกห้อง โทรทัศน์จอแบน, ฟรีกาแฟสำเร็จรูป, ชาฟรี, กระจก, รองเท้าแตะใส่ในห้องพัก เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะคุณจะได้สัมผัส ซึ่งรวมถึงหาดส่วนตัว, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, สปา, บริการนวด, สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) ให้ผู้เข้าพักได้ผ่อนคลายหลังจากเดินทางท่องเที่ยว บุณฑรีก์ เฉวง บีช รีสอร์ท เกาะสมุย เป็นสถานที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่แสวงหาเสน่ห์ ความสะดวกสบายในเกาะสมุย

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง