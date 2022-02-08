SAMUI TEST & GO

アナンタララワナサムイ島リゾート - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.4

438レビューによる評価
更新日 February 8, 2022
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部屋

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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
デラックスラワナ 55
฿45,000 - 7 Day Sandbox
฿33,400 - 5 Day Test & Go
฿25,900 - 4 Day Test & Go
฿16,000 - 2 Day Test & Go
฿8,500 - 1st Day Test & Go
฿8,500 - 5th Day Test & Go
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特徴

  • バルコニー
  • バスタブ
  • コーヒーメーカー
  • インターネット-Wifi
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デラックスプランジプール 89
฿54,200 - 7 Day Sandbox
฿40,200 - 5 Day Test & Go
฿31,000 - 4 Day Test & Go
฿20,000 - 2 Day Test & Go
฿10,000 - 1st Day Test & Go
฿10,000 - 5th Day Test & Go
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特徴

  • バルコニー（フルアクセス）
  • コーヒーメーカー
  • インターネット-Wifi
  • スイミングプール

アナンタララワナサムイリゾートは空港から数分の理想的な場所にあり、チャウエンの市内中心部から徒歩圏内です。その場所は便利ですが、それでもゲストが平和と静けさにふける機会を与えるのに十分なほど人里離れた場所にあります。 122棟のヴィラはすべて独特の特徴があり、タイの個人の家に滞在しているような印象を与えますが、クラスのリゾートに期待されるすべての設備が整っています。すべてのヴィラには、エアコン、室内金庫、ミニバー、紅茶とコーヒー、フラットスクリーンプラズマテレビ、DVD、インターネットアクセス、設備の整った特大バスルームが備わっています。ヴィラのプライベートプランジプールと日陰のテラスもお楽しみいただけます。

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住所/地図

92/1 Moo 2, Tambon Bophut, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

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