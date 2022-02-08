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予約リクエストにより、優先的にアナンタララワナサムイ島リゾート 直接連絡し、 アナンタララワナサムイ島リゾートが直接支払いを回収します。

アナンタララワナサムイリゾートは空港から数分の理想的な場所にあり、チャウエンの市内中心部から徒歩圏内です。その場所は便利ですが、それでもゲストが平和と静けさにふける機会を与えるのに十分なほど人里離れた場所にあります。 122棟のヴィラはすべて独特の特徴があり、タイの個人の家に滞在しているような印象を与えますが、クラスのリゾートに期待されるすべての設備が整っています。すべてのヴィラには、エアコン、室内金庫、ミニバー、紅茶とコーヒー、フラットスクリーンプラズマテレビ、DVD、インターネットアクセス、設備の整った特大バスルームが備わっています。ヴィラのプライベートプランジプールと日陰のテラスもお楽しみいただけます。