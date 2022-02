Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にアナンタララワナサムイ島リゾート 直接連絡し、 アナンタララワナサムイ島リゾートが直接支払いを回収します。

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport. 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant デラックスラワナ 55 m² ฿45,000 - 7 Day Sandbox ฿33,400 - 5 Day Test & Go ฿25,900 - 4 Day Test & Go ฿16,000 - 2 Day Test & Go ฿8,500 - 1st Day Test & Go ฿8,500 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

バスタブ

コーヒーメーカー

インターネット-Wifi 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant デラックスプランジプール 89 m² ฿54,200 - 7 Day Sandbox ฿40,200 - 5 Day Test & Go ฿31,000 - 4 Day Test & Go ฿20,000 - 2 Day Test & Go ฿10,000 - 1st Day Test & Go ฿10,000 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー(フルアクセス)

コーヒーメーカー

インターネット-Wifi

スイミングプール

アナンタララワナサムイリゾートは空港から数分の理想的な場所にあり、チャウエンの市内中心部から徒歩圏内です。その場所は便利ですが、それでもゲストが平和と静けさにふける機会を与えるのに十分なほど人里離れた場所にあります。 122棟のヴィラはすべて独特の特徴があり、タイの個人の家に滞在しているような印象を与えますが、クラスのリゾートに期待されるすべての設備が整っています。すべてのヴィラには、エアコン、室内金庫、ミニバー、紅茶とコーヒー、フラットスクリーンプラズマテレビ、DVD、インターネットアクセス、設備の整った特大バスルームが備わっています。ヴィラのプライベートプランジプールと日陰のテラスもお楽しみいただけます。

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい アナンタララワナサムイ島リゾートゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す アナンタララワナサムイ島リゾート すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。

