ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant ดีลักซ์ ลาวาณา 55 m² ฿45,000 - 7 Day Sandbox ฿33,400 - 5 Day Test & Go ฿25,900 - 4 Day Test & Go ฿16,000 - 2 Day Test & Go ฿8,500 - 1st Day Test & Go ฿8,500 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

อินเทอร์เน็ต - Wifi ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant สระแช่ตัวดีลักซ์ 89 m² ฿54,200 - 7 Day Sandbox ฿40,200 - 5 Day Test & Go ฿31,000 - 4 Day Test & Go ฿20,000 - 2 Day Test & Go ฿10,000 - 1st Day Test & Go ฿10,000 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย รีสอร์ท ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินเพียงไม่กี่นาที และสามารถเดินจากใจกลางเมืองเฉวงได้ ทำเลที่ตั้งสะดวกแต่ยังเงียบสงบพอที่จะให้แขกได้พักผ่อนอย่างสงบสุข วิลล่าทั้ง 122 หลังมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน และแม้ว่าคุณจะรู้สึกประทับใจเมื่อได้พักในบ้านส่วนตัวแบบไทยๆ แต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่คุณคาดหวังจากรีสอร์ทในระดับเดียวกัน วิลลาทุกหลังมีเครื่องปรับอากาศ ตู้นิรภัยในห้องพัก มินิบาร์ ชาและกาแฟ โทรทัศน์จอพลาสม่า ดีวีดี อินเทอร์เน็ต และห้องน้ำขนาดใหญ่พิเศษพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ผู้เข้าพักยังสามารถเพลิดเพลินกับสระแช่ตัวส่วนตัวที่วิลล่าและเฉลียงในร่ม

