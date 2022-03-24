PHUKET TEST & GO

А2 бассейн курорт - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.6
оценка с
548
Обновление March 24, 2022
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Отремонтированный в 2011 году курортный отель A2 Pool гарантирует гостям приятное пребывание на Пхукете по делам или на отдыхе. Всего в 40 км от этого 3,5-звездочного отеля можно легко добраться из аэропорта. Не менее исключительным является легкий доступ от отеля к бесчисленным достопримечательностям города, таким как Почетное консульство Федеративной Республики Германии, Сад бабочек и мир насекомых Пхукета и Генеральное консульство Франции. В курортном отеле A2 Pool делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. К основным особенностям отеля относятся круглосуточное обслуживание номеров, Wi-Fi в общественных местах, парковка, обслуживание номеров и трансфер из аэропорта. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах даже есть ЖК-телевизор / плазменный экран, номера для некурящих и кондиционер, чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. Отель предлагает фантастические удобства, включая открытый бассейн и сад, которые помогут вам расслабиться после насыщенного событиями дня в городе. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в A2 Pool Resort.

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Адрес / Карта

117/1-4 Moo 4 T. Rassada, A Muang, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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