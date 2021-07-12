Мне действительно нечего сказать положительного

Плохое общение, плохое управление, опоздание с едой, часто не отвечает на запросы

Я в настоящее время гость ASQ в Metrapole Bangkok, и я тоже рекомендую искать другой отель к этому. Есть реальная проблема с языком и общением с персоналом. За исключением генерального менеджера, к которому можно получить доступ только через электронную почту, большинство сотрудников неправильно понимают любые сообщения. Основным способом связи в отеле является использование вашей сотовой телефонной линии с выделенной ссылкой WhatsApp на стойку регистрации. Тем не менее, имея четкие инструкции, они часто не понимают запрос, опаздывают с ответом или просто забывают. Еда особенно бедна по выбору и качеству. Они предоставляют комплексное время для завтрака, обеда и ужина с 30-минутным окном доставки. На прошлой неделе они опоздали от 20 минут до 1 часа. Номера очень маленькие, несмотря на то, что в сети отображаются изображения с картинками. В отличие от других отелей ASQ, которые также предоставляют возможность заказывать комплексные меню, отличные от ASQ, в этом отеле этого нет, поэтому вы не можете, например, заказать сок, колу, бургер или что-то еще. Вам предоставляется вода, кофе и чай, и все. В Интернете есть множество других вариантов, и, несмотря на то, что веб-сайты заявляют о раннем бронировании из-за ограниченной вместимости, в этом отеле только один этаж занят гостями ASQ, и этот этаж работает только на 60% своей вместимости. Другие отели также позволяют вам заранее запланированные перерывы на свежем воздухе, чтобы посидеть у бассейна или в специально отведенном месте после того, как у вас будет 2 отрицательных теста на Covid (примерно 6-8 дней) ... этот отель не делает таких условий и сообщает вам, что они установлены Министром здравоохранения. Не то чтобы я ознакомился с последними сообщениями министра здравоохранения Таиланда. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО УСТРОЙСТВО