Всего AQ гостиничных номеров 70 Спальни
Партнерская больница Mongkutwattana Hospital
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Невысокий отель Metropole Bangkok с открытым бассейном с видом на городской пейзаж Бангкока расположен в удобном районе Бангкока. На территории отеля есть частная парковка. Во всех местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi. В представительских номерах-студио есть балкон.
Все номера с кондиционером здесь роскошно оформлены. В каждом номере есть удобная кровать и гостиный уголок в углу комнаты. В распоряжении гостей телевизор с плоским экраном, лампы для чтения и принадлежности для чая / кофе. В собственных ванных комнатах предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Торговые центры Emporium и EmQuartier находятся в 20 минутах езды от отеля Metropole Bangkok, а до универмага Terminal 21 можно доехать за 25 минут. Больница Камиллиан находится в 1950 метрах, а больница Бангкока - в 750 метрах. Расстояние до ближайшего международного аэропорта Суварнабхуми составляет 22 км.
Удобства / Особенности
- Медицинское обслуживание больницы Монгкутваттана
- Сертифицированный медицинский персонал в режиме ожидания 24 часа в сутки
- Free doctor consultation through Telemedecine service
- 2 times Real-Time PCR for COVID-19 test by hospital on day 3-5 and 11-13
- Справка о чистом здоровье после карантина
- Трансфер в одну сторону из международного аэропорта Суварнабхуми или Дон Муанг в отель.
- 3-х разовое питание (специальное комплексное меню)
- Скидка 15% на услуги прачечной
- Безлимитный высокоскоростной доступ в Интернет
- Во время карантина разрешается курить в 7-й день в специально отведенной зоне для курения или с первого дня в помещениях с балконом.
- Уборка 2 раза в неделю
- Коврик для йоги и гантели доступны по запросу (в порядке очереди)
- Стиральная машина и микроволновая печь во всех помещениях
Счет
3.5/5
Очень хороший
На основе 4 отзывы
Если бы вы были гостем в Metropole Бангкок
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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2.6 Studio Executive
Положительные
Отрицательные
- Мне действительно нечего сказать положительного
- Плохое общение, плохое управление, опоздание с едой, часто не отвечает на запросы
Я в настоящее время гость ASQ в Metrapole Bangkok, и я тоже рекомендую искать другой отель к этому. Есть реальная проблема с языком и общением с персоналом. За исключением генерального менеджера, к которому можно получить доступ только через электронную почту, большинство сотрудников неправильно понимают любые сообщения. Основным способом связи в отеле является использование вашей сотовой телефонной линии с выделенной ссылкой WhatsApp на стойку регистрации. Тем не менее, имея четкие инструкции, они часто не понимают запрос, опаздывают с ответом или просто забывают. Еда особенно бедна по выбору и качеству. Они предоставляют комплексное время для завтрака, обеда и ужина с 30-минутным окном доставки. На прошлой неделе они опоздали от 20 минут до 1 часа. Номера очень маленькие, несмотря на то, что в сети отображаются изображения с картинками. В отличие от других отелей ASQ, которые также предоставляют возможность заказывать комплексные меню, отличные от ASQ, в этом отеле этого нет, поэтому вы не можете, например, заказать сок, колу, бургер или что-то еще. Вам предоставляется вода, кофе и чай, и все. В Интернете есть множество других вариантов, и, несмотря на то, что веб-сайты заявляют о раннем бронировании из-за ограниченной вместимости, в этом отеле только один этаж занят гостями ASQ, и этот этаж работает только на 60% своей вместимости. Другие отели также позволяют вам заранее запланированные перерывы на свежем воздухе, чтобы посидеть у бассейна или в специально отведенном месте после того, как у вас будет 2 отрицательных теста на Covid (примерно 6-8 дней) ... этот отель не делает таких условий и сообщает вам, что они установлены Министром здравоохранения. Не то чтобы я ознакомился с последними сообщениями министра здравоохранения Таиланда. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО УСТРОЙСТВО
2.5 Studio Deluxe
Положительные
Отрицательные
- Wi-Fi интернет был быстрым.
- Отель расположен на очень оживленном перекрестке, где днем и ночью шум машин оглушает. Балкон был грязным, и шум транспорта был еще громче, когда на улице было невыносимо выходить на улицу.
- Еда была средней, доставка еды панда была обязательной каждый день, и когда ее доставляли, администратор стойки регистрации не приносила ее прямо, они оставляли ее остывать, пока они не поднимали карантинные обходы еды.
- Тесты Covid, для которых они просыпались в 6:30 утра, снимали это на видео, и это было сделано женщиной за стеклянным экраном с просунутой в него рукой, так что вы можете представить, насколько нежным это было.
- Не оставайся здесь Я сошла с ума от шума транспорта через две недели.
Не оставайся здесь. Я провел четыре карантина, и это было намного хуже. Ужасный отель на карантин
4.4 Studio
Положительные
Отрицательные
- Когда я только приехал, я заметил, насколько он невероятно чистый! В комнате есть удивительные вещи, включая кухонное оборудование и крошечную ванну, но оно того стоит! ха-ха
- Я заметил, что стол здесь был крошечным, и я много работаю над дизайном с ноутбуком и монитором. За первый час моего пребывания здесь три милые тайские женщины доставили мне ГИГАНСКИЙ рабочий стол! Так потрясающе.
- Я также попросил, чтобы еда не была покрыта соусом, не прожарена, а приготовлена на пару и т. Д., И они все выполнили !!!
- Они здесь такие-такие-добрые. Действительно.
- У вас есть доступ к ним в WhatsApp ежедневно.
- Они доставляют 3-х разовое питание вовремя в ваш номер. Еда разная каждый день, но, поскольку американец приехал из Вьетнама и невероятно здоров, еда устарела очень быстро. Но приятно иметь возможность немного изменить его и заказать себе еду на улице! Я заказал ТОННУ фруктов и овощей в Grab Market. Я потратил около 50 долларов за 16 дней, которые я был здесь, чтобы убедиться, что у меня есть подходящие овощи и тому подобное.
- Хотя я такой разборчивый. Еды предостаточно, если вас не беспокоят питательные вещества и прочее :)
- Они принесли мне дополнительную воду, соль и другие необходимые мне вещи!
- Комната маленькая. Подготовить. Солнца очень мало, зато есть большое большое окно. Ванна не подходит для высоких людей. Я всего лишь ростом 5 футов 3 дюйма, и я маленькая девочка. Я могу поместиться, но это никоим образом неудобно, лол. Более того, это просто место, чтобы расслабиться на 10 минут и заняться чем-то другим.
- Еда, как и было сказано, устарела, но вы можете легко заказать!
Спасибо, что ответили на все мои запросы, Metropole и весь дружелюбный и (полагаю улыбающийся) персонал !!! <3 <3 <3
4.7 Studio
Положительные
Отрицательные
- Исключительный персонал, каналы TrueVisions в США, отличный Wi-Fi, высокие потолки, хорошие кровати, оборудованная кухня и стиральная / сушильная машины, виды на улицу / канал / рынок, холодный кондиционер.
- Небольшой уличный шум и комары
Вы не ошибетесь, если проведете 14 беззаботных дней, когда вас накормили и позаботились о чистом помещении с холодным кондиционером и бесконечным запасом еды. Я недооценил важность стиральной / сушильной машины, пока не добрался сюда - очень признателен! Все туалетные принадлежности были обеспечены огромным запасом полотенец, туалетной бумаги и воды. Удивительно чистое постельное белье, ассортимент подушек, много освещения, Wi-Fi-роутер в номере, смарт-телевизор с 10 англоязычными киноканалами / шоу, сводчатые потолки (4-й этаж), удобное кресло и виды на уличную жизнь Бангкока, я даже могу видеть местный рынок у лодочной станции канала. Еда приличная, с овощами на каждый прием пищи. Очень доволен нашим пребыванием (осталось всего 4 дня!).
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