Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ เดอะ ซี แกลเลอรี บาย กะตะธานี อยู่ในลำดับความสำคัญ และ เดอะ ซี แกลเลอรี บาย กะตะธานี จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

THE Sea GALLERI โดย KATATHANI เป็นรีสอร์ทไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความรักในศิลปะและธรรมชาติ และมุ่งเป้าไปที่นักเดินทางรุ่นเยาว์ รีสอร์ททันสมัยแห่งนี้เน้นผลงานชิ้นเอกของธรรมชาติด้วยทิวทัศน์เขตร้อนและทิวทัศน์อันงดงามของทะเลอันดามัน จากก้าวแรกเมื่อคุณเข้าสู่ที่พัก คุณจะพบกับการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความรู้สึกแบบตะวันตกสมัยใหม่และการออกแบบไทยร่วมสมัย The Sea Galleri by Katathani เป็นคอลเลคชันผลงานชิ้นเอกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ มีห้องโถงนิทรรศการที่สมบูรณ์แบบซึ่งแสดงรูปแบบที่แตกต่างกันของธรรมชาติ ศิลปะ และการออกแบบที่น่าตื่นเต้น พร้อมกับกระตุ้นความรู้สึกของผู้เข้าชมด้วยความปิติยินดี ความสนุกสนาน ความสะดวกสบายและความทรงจำที่ยั่งยืน อัตราที่แสดงใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ราคาห้องพักตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป สามารถสอบถามโดยกรอกปุ่ม "ขอจอง" พัก 7 คืนรวมสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้: 👉 กะตะธานี 4 วันต่อการเข้าพัก 👉 อาหารเช้าทุกวันสำหรับ 2 👉ฟรีอินเตอร์เน็ตไร้สาย 👉 บริการทำความสะอาดห้องทุกวัน ส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม and บันทึก: อัตราดังกล่าวไม่รวม Covid Test (RT-PCR) ในวันที่ 0/6/13 รวม 8,000 บาท/คน การทดสอบโควิด (RT-PCR) จะดำเนินการที่ศูนย์ทดสอบใกล้เคียง ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน ต้องวางเงินมัดจำ 20% เพื่อออกใบรับรอง SHABA เพื่อดำเนินการใบรับรองการเข้าประเทศต่อไป เงินมัดจำนี้จะได้รับคืนหากไม่ผ่าน COE ต้องชำระเงินจองอีก 80% ล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึง

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง