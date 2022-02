Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 예약 요청 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

예약 요청에 넣을 직접 접촉 와 더 씨 갤러리 바이 카타 타니 우선 순위 정 방식으로, 그리고 더 씨 갤러리 바이 카타 타니 당신의 것입니다 직접 수집 지불.

카타타니의 씨 갤러리는 예술과 자연에 대한 사랑에서 영감을 받아 마음이 젊은 여행자를 위한 성인 친화적인 라이프스타일 리조트입니다. 이 현대적인 리조트는 열대 풍경과 안다만 해의 숭고한 전망을 갖춘 자연의 걸작을 강조합니다. 숙소에 들어서는 첫 번째 단계부터 모던 웨스턴 느낌과 현대적인 태국 디자인이 완벽하게 조화를 이루는 것을 발견하게 될 것입니다. Sea Galleri by Katathani는 자연에서 영감을 받은 걸작 컬렉션입니다. 다양한 스타일의 자연과 예술, 흥미진진한 디자인을 선보이는 완벽한 전시관과 즐거움, 즐거움, 편안함, 추억으로 관람객의 오감을 자극합니다. 표시된 요금은 2021년 7월 1일부터 10월 31일까지 유효합니다. 2021년 11월 1일 이후의 객실 요금은 "예약 요청" 버튼을 작성하여 문의할 수 있습니다. 다음 혜택이 포함된 7박 숙박: 👉 숙박당 카타타니 데이패스 4매 👉 매일 2인 조식 👉 무료 무선 인터넷 👉 매일 방 청소 👉 식음료 10% 할인 메모: 위에 언급된 요금에는 0/6/13일의 Covid Test(RT-PCR)가 포함되어 있지 않습니다(총 THB 8,000/인). 코비드 테스트(RT-PCR)는 환승 비용을 포함하지 않은 가까운 테스트 센터에서 실시됩니다. SHABA 인증서 발급을 위해 20%의 보증금이 필요하며 추가 입국 증명서를 처리해야 합니다. 이 보증금은 COE를 통과하지 못한 경우 환불됩니다. 최소 도착 72시간 전에 예약 금액의 80%를 추가로 결제하셔야 합니다.

모든 샌드 박스 호텔보기 190 개 이상의 SANDBOX 호텔 검색