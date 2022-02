Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

DIE SEA GALLERI BY KATATHANI IST EIN ERWACHSENENFREUNDLICHES LIFESTYLE RESORT, INSPIRIERT VON DER LIEBE ZU KUNST UND NATUR UND FÜR JUNGGEBISTIGE REISENDE. Dieses moderne Resort hebt die Meisterwerke der Natur mit tropischen Landschaften und einem herrlichen Blick auf die Andamanensee hervor. Von den ersten Schritten an, wenn Sie das Anwesen betreten, werden Sie die perfekte Kombination zwischen modernem westlichem Flair und zeitgenössischem thailändischem Design finden. Die Sea Galleri von Katathani ist eine Sammlung von Meisterwerken, die von der Natur inspiriert sind. Es bietet eine perfekte Ausstellungshalle, die verschiedene Stile der Natur, Kunst und aufregende Designs zeigt und die Sinne der Besucher mit Freude, Spaß, Komfort und bleibenden Erinnerungen kitzelt. Die angezeigten Preise gelten vom 1. Juli - 31. Oktober 2021. Zimmerpreise ab dem 1. November 2021 können durch Ausfüllen des Buttons "Buchung anfordern" angefragt werden 7 Übernachtungen inklusive folgender Leistungen: 👉 4 Katathani-Tageskarten pro Aufenthalt 👉 Tägliches Frühstück für 2 👉 Kostenloses WLAN 👉 Tägliche Zimmerreinigung 👉10% auf Speisen und Getränke Notiz: Die oben genannten Preise beinhalten nicht den Covid-Test (RT-PCR) am Tag 0/6/13 insgesamt THB 8.000/Person Der Covid-Test (RT-PCR) wird in einem nahegelegenen Testzentrum durchgeführt, ohne Transfergebühren. Eine Anzahlung von 20 % ist erforderlich, um das SHABA-Zertifikat auszustellen und die Einreisebescheinigung weiterzuverarbeiten. Diese Kaution wird zurückerstattet, wenn COE nicht bestanden wird. Weitere 80 % des Buchungsbetrags müssen mindestens 72 Stunden vor der Ankunft bezahlt werden.

