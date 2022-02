Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Dit moderne en trendy resort ligt midden in het centrum van het beroemde Patong Beach en biedt aantrekkelijke accommodatie en veel gemak bij nabijgelegen attracties. Het ligt op slechts 30 minuten van de internationale luchthaven van Phuket. Shoppers zullen blij zijn te weten dat het Jungceylon Shopping Center, dat uit meer dan 300 winkels bestaat, recht tegenover het resort ligt. The Lantern Resorts Patong beschikt over stijlvolle gastenverblijven die zijn uitgerust met een standaard set voorzieningen. Gezondheidsbewuste gasten kunnen trainen in het fitnesscentrum of een duik nemen in het buitenzwembad. Afgezien van alle luxe die dit resort biedt, krijgen klanten de kans om 's avonds gemakkelijk het levendige Patong Beach te verkennen. The Lantern Resorts Patong is zeker de ideale locatie om uit te rusten en bij te tanken voor een nieuwe dag vol plezier op Patong Beach.

Voorzieningen / functies Zwembad

Fitness

Wasserette

Massage

Vervoer

Gratis parkeren

Wake Up Call-service

Restaurant La Lantern

Room service

Vergaderzaal

Lift

24-uurs receptie

Bagage opslag

WIFI

Kluis

Paraplu

Badjas, Pantoffel, Haardroger

Telefoon

Flatscreen tv

Kast

Linnen

Elektrische ketel

Koelkast

Toiletartikelen

Handdoek

Spiegel

Instant thee en koffie

