Orchidacea Resort - Kata Beach - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Orchidacea Resort - Kata Beach , und Orchidacea Resort - Kata Beach wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Hotel Refund Policy Cancellation made 5 days or earlier before arrival date is fully refundable.

Cancellation made less than 5 days before arrival date is 1 night charge.

Cancellation made on the arrival date is 100% charge. Please note that the 5% bank fee will be deducted when the refund is made.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport. SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 2 Children, 2 Infants Deluxe Zimmer mit Meerblick 33 m² ฿15,900 - 7 Day Sandbox ฿12,900 - 5 Day Test & Go ฿9,300 - 4 Day Test & Go ฿8,400 - 2 Day Test & Go ฿4,800 - 1st Day Test & Go ฿10,800 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften 7-Elf Kauf

Balkon

Balkon (voller Zugang)

Verbindungsraum

Fitness erlaubt

HDMI Kabel

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Außenanlagen

Schwimmbad

Einen privaten, atemberaubenden Blick auf die Andamanensee und den Kata Beach verspricht das Orchidacea Resort - Kata Beach in der Zimmerkategorie Deluxe. Auf einem allmählich abfallenden Hügel gelegen, öffnen sich alle Zimmer auf einen privaten Balkon, nur fünf Gehminuten vom Resort entfernt. Entspannen Sie am Außenpool und bewundern Sie die wunderschönen Orchideen, die auf dem Gelände des Resorts wachsen. Eine Vielzahl von Restaurants, Bars und Geschäften mit appetitlicher thailändischer und westlicher Küche sind nur einen kurzen Spaziergang vom Resort entfernt. Eine kurze Tuk-Tuk-Fahrt bringt Sie in das bunte Nachtleben von Patong Beach. Orchidacea Resort - Kata Beach ist perfekt für unvergleichliche Entspannung.

