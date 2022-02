Mom Tris Villa Royale Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Dit bekroonde pand, een voormalige zomerresidentie van een afstammeling van de Thaise koninklijke familie, biedt gasten een onvergetelijke ervaring. Gebouwd op een heuvel met uitzicht op het Kata Noi-strand, hebben gasten gemakkelijk toegang tot het witte zand en het water daarachter via de eigen loopbrug van het resort. Er zijn ook verschillende winkels, restaurants en banken op loopafstand van het resort. De kamers zijn ingericht in een uitgesproken Thaise stijl en liggen te midden van aangelegde tuinen, allemaal met uitzicht op zee en draadloze toegang. De eetgelegenheden, met een scala aan keukens, staan bekend om de inventieve gerechten en het adembenemende uitzicht op zee. Voordat u weer naar huis gaat, is een bezoek aan de luxe Spa Royale een must voor een ontspannende traditionele Thaise massage. Met een uitstekende locatie, een breed scala aan voorzieningen en personeel dat hun uiterste best doet, is het geen verrassing dat gasten steeds terugkeren naar Mom Tris Villa Royale Hotel.

