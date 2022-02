โรงแรมหม่อมตรีวิลล่ารอยัล Royal - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

บ้านพักฤดูร้อนเก่าของลูกหลานของราชวงศ์ไทย ที่พักที่ได้รับรางวัลแห่งนี้มอบประสบการณ์ที่น่าจดจำอย่างแท้จริงแก่ผู้เข้าพัก สร้างขึ้นบนเนินเขาที่มองเห็นหาดกะตะน้อย แขกสามารถเข้าถึงหาดทรายสีขาวและผืนน้ำที่อยู่ด้านนอกได้อย่างง่ายดายด้วยทางเดินส่วนตัวของรีสอร์ท นอกจากนี้ยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และธนาคารหลายแห่งในระยะที่เดินได้จากรีสอร์ท ห้องพักที่ตกแต่งในสไตล์ไทยที่โดดเด่นตั้งอยู่ท่ามกลางสวนภูมิทัศน์ ทุกห้องมีวิวทะเลและอินเทอร์เน็ตไร้สาย ร้านอาหารซึ่งมีอาหารหลากหลายขึ้นชื่อในเรื่องอาหารสร้างสรรค์และวิวทะเลอันตระการตา ก่อนที่คุณจะกลับบ้าน การนวดแผนไทยเพื่อการผ่อนคลายที่สปารอยัลเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยทำเลที่ยอดเยี่ยม สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และพนักงานที่ก้าวข้ามขีดจำกัด จึงไม่น่าแปลกใจที่แขกจะเดินทางกลับมายังโรงแรมหม่อมตรีวิลล่ารอยัล

