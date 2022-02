Отель Mom Tris Villa Royale - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Этот удостоенный наград отель является бывшей летней резиденцией потомка тайской королевской семьи. Он подарит гостям поистине незабываемые впечатления. Построенный на склоне холма с видом на пляж Ката Ной, гости могут легко добраться до белого песка и воды за его пределами по частной дорожке курорта. В нескольких минутах ходьбы от курорта есть несколько магазинов, ресторанов и банков. Номера, оформленные в особом тайском стиле, расположены среди ландшафтных садов, все с видом на море и беспроводным доступом в Интернет. Обеденные зоны, предлагающие широкий выбор кухонь, известны своими изобретательными блюдами и захватывающими видами на море. Прежде чем отправиться домой, обязательно посетите роскошный Spa Royale, чтобы насладиться расслабляющим традиционным тайским массажем. Благодаря прекрасному расположению, широкому спектру удобств и неординарному персоналу неудивительно, что гости продолжают возвращаться в отель Mom Tris Villa Royale.

