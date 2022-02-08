Отель Mom Tris Villa Royale - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Этот удостоенный наград отель является бывшей летней резиденцией потомка тайской королевской семьи. Он подарит гостям поистине незабываемые впечатления. Построенный на склоне холма с видом на пляж Ката Ной, гости могут легко добраться до белого песка и воды за его пределами по частной дорожке курорта. В нескольких минутах ходьбы от курорта есть несколько магазинов, ресторанов и банков. Номера, оформленные в особом тайском стиле, расположены среди ландшафтных садов, все с видом на море и беспроводным доступом в Интернет. Обеденные зоны, предлагающие широкий выбор кухонь, известны своими изобретательными блюдами и захватывающими видами на море. Прежде чем отправиться домой, обязательно посетите роскошный Spa Royale, чтобы насладиться расслабляющим традиционным тайским массажем. Благодаря прекрасному расположению, широкому спектру удобств и неординарному персоналу неудивительно, что гости продолжают возвращаться в отель Mom Tris Villa Royale.