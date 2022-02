Hôtel Mom Tris Villa Royale - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Ancienne résidence d'été d'un descendant de la famille royale thaïlandaise, cette propriété primée offre à ses clients une expérience vraiment mémorable. Construit sur une colline surplombant la plage de Kata Noi, les clients peuvent facilement accéder au sable blanc et à l'eau au-delà via la passerelle privée du complexe. Plusieurs magasins, restaurants et banques sont également accessibles à pied depuis le complexe. Les chambres décorées dans un style thaïlandais distinct se trouvent au milieu de jardins paysagers, toutes avec vue sur la mer et accès sans fil. Les lieux de restauration, proposant une gamme de cuisines, sont connus pour leurs plats inventifs et leurs vues imprenables sur la mer. Avant de rentrer chez vous, un voyage au luxueux Spa Royale est un must pour un massage relaxant traditionnel thaïlandais. Avec un excellent emplacement, une large gamme d'équipements et un personnel qui va au-delà de leurs attentes, il n'est pas surprenant que les clients reviennent sans cesse au Mom Tris Villa Royale Hotel.

