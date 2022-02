モムトリズヴィラロワイヤルホテル - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

タイ王室の子孫のかつての夏の離宮であるこの受賞歴のある宿泊施設は、ゲストに本当に思い出に残る体験を提供します。カタノイビーチを見下ろす丘の中腹に建てられており、リゾートの専用通路から白い砂浜とその向こうの水に簡単にアクセスできます。リゾートから徒歩圏内にいくつかのショップ、レストラン、銀行もあります。独特のタイスタイルで装飾された客室は、美しい庭園に囲まれ、すべて海の景色を眺めることができ、無線でアクセスできます。さまざまな料理を提供するダイニング会場は、独創的な料理と息を呑むような海の景色で知られています。家に帰る前に、豪華なスパロワイヤルへの旅行はリラックスできる伝統的なタイ式マッサージの必需品です。絶好のロケーション、幅広い設備、そして彼らの道を超えたスタッフで、ゲストがモムトリズヴィラロワイヤルホテルに戻ってくるのは当然のことです。

