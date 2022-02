Dusit Thani Laguna Phuket Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Dit hotel heeft 13 recente boekingsverzoeken ontvangen. haast je!

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Dusit Thani Laguna Phuket Hotel Dusit Thani Laguna Phuket Hotel zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport. SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Lagoon View King Bed 32 m² ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken ฿ 5.000 aanbetaling

7-Elf Aankoop

Balkon

Balkon (volledige toegang)

Bad

Aansluitende Kamer

Familie suites

Fitness toegestaan

HDMI kabel

Halal voedselopties

Internationale kanalen

Internet - wifi

Woonkamer

Netflix

Ongetrouwde stellen

Outdoor voorzieningen

Kleine vergoedingen voor kinderen

Roken kamers beschikbaar

Zwembad

Vegetarische maaltijden

Balkon

Balkon (volledige toegang)

Bad

Aansluitende Kamer

Familie suites

Fitness toegestaan

HDMI kabel

Halal voedselopties

Internationale kanalen

Internet - wifi

Netflix

Ongetrouwde stellen

Outdoor voorzieningen

Kleine vergoedingen voor kinderen

Roken kamers beschikbaar

Zwembad

Vegetarische maaltijden

Werkruimte

Yogamat SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe kingsize bed met zeezicht 32 m² ฿55,000 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken ฿ 5.000 aanbetaling

Yogamat SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe eenpersoonsbed met zeezicht 32 m² ฿55,000 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken ฿ 5.000 aanbetaling

Yogamat SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front with King Bed 32 m² ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken ฿ 5.000 aanbetaling

Yogamat SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front with Twin Bed 32 m² ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken ฿ 5.000 aanbetaling

Yogamat SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Dusit Club-kamer met kingsize bed 35 m² ฿48,900 - 5 Day Test & Go ฿11,400 - 1st Day Test & Go ฿10,500 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken ฿ 5.000 aanbetaling

Yogamat SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Dusit Club Room with Twin Bed 35 m² ฿48,900 - 5 Day Test & Go ฿11,400 - 1st Day Test & Go ฿10,500 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken ฿ 5.000 aanbetaling

Yogamat SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, King 64 m² ฿87,000 - 7 Day Sandbox ฿68,900 - 5 Day Test & Go ฿15,400 - 1st Day Test & Go ฿14,500 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken ฿ 5.000 aanbetaling

Yogamat SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, Twin 64 m² ฿87,000 - 7 Day Sandbox ฿68,900 - 5 Day Test & Go ฿15,400 - 1st Day Test & Go ฿14,500 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken ฿ 5.000 aanbetaling

Yogamat SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Villa met 2 Slaapkamers en Zwembad 292 m² ฿106,400 - 5 Day Test & Go ฿22,900 - 1st Day Test & Go ฿22,000 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken ฿ 5.000 aanbetaling

Yogamat

Dit volledig geïntegreerde resorthotel onderscheidt zich van andere in zijn soort dankzij de fantastische locatie, ongeëvenaarde accommodatie en het gastvrije personeel. De 254 smaakvol ingerichte kamers liggen in een prachtig aangelegde tuin en zijn allemaal geschilderd in heldere, energieke tinten met moderne apparatuur, een eigen balkon en speciale orthopedische bedden om een goede nachtrust te garanderen. Voor gasten die liever actief bezig zijn, zijn de recreatieve activiteiten in het Dusit Thani Laguna Phuket Hotel fantastisch. Met zeilen, duiken, kanoën, tennissen, golfen en sporten zijn de keuzes eindeloos. Voor degenen die liever een meer ontspannen route nemen, biedt de Angsana Spa van het hotel een compleet aanbod van traditionele en westerse spa- en behandelingen in Thaise openluchtpaviljoens met prachtig uitzicht op een rustig lotuszwembad. Het geweldige Casuarina Beach Restaurant & Pub aan het strand is een perfecte plek om te genieten van de prachtige zonsondergang, met het unieke interieur van het restaurant met handgeweven tapijten, op maat ontworpen lampen en meubilair in Thaise stijl. Casuarina Beach Restaurant & Pub belooft de meest verse vangst van de dag, gekookt zoals jij dat wilt. Qua locatie zijn er Wat Phra Tong en het Thalang Museum in de buurt. De lokale eetgelegenheden zijn ook een geweldige optie, aangezien het Dusit Thani Laguna Phuket Hotel wordt omringd door tal van lokale restaurants, waarvan vele gespecialiseerd zijn in verse en verbazingwekkend goedkope zeevruchten uit de oceaan.

Voorzieningen / functies Benefits include:

Accommodation with daily breakfast

Complimentary one-way airport transfer service on arrival date.

Complimentary wellness and watersport activities

Complimentary stay one child per room (age under 12 years old).

Complimentary Dusit Care Program.

Terms & Conditions:

Advanced payment is required after the reservation.

Rates exclude RT-PCR COVID-19 testing, which is required by the government.

The above rates are net, inclusive of 18.7% service charge, government tax and provincial tax.

Term & Condition For 1st night, Test&Go

Daily breakfast

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

One-time lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Term & Condition For Package 5 nights Stay Test&Go

Daily breakfast for 5 nights

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

Two times lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Noted: For Phuket Sandbox, hotel services are confirmation of accommodation and airport transfer on arrival date under SHA+ standard as required by the Ministry of Public Health, All travelers will have to submit the pre-paid and appointment of RT-PCR test via www.thailandpsas.com

