デュシタニラグーナプーケットホテル - Phuket Sandbox Hotel

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このホテルは、 13最近の予約リクエストを受け取りました。 急げ！
予約リクエストにより、優先的にデュシタニラグーナプーケットホテル 直接連絡し、 デュシタニラグーナプーケットホテルが直接支払いを回収します。
部屋
All of the following packages include the required tests, and transport.
最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Deluxe Lagoon View King Bed 32m²
฿52,000 - 7 Day Sandbox
฿31,400 - 5 Day Test & Go
฿7,900 - 1st Day Test & Go
฿7,000 - 5th Day Test & Go
予約をリクエストする
ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- ฿5,000デポジット
- セブン-イレブン購入
- バルコニー
- バルコニー（フルアクセス）
- バスタブ
- コネクティングルーム
- ファミリースイート
- フィットネスを許可
- HDMIケーブル
- ハラールフードオプション
- 国際チャンネル
- インターネット-Wifi
- リビングルーム
- Netflix
- 未婚のカップル
- 屋外施設
- 子供のための小額の料金
- 利用可能な喫煙室
- スイミングプール
- ベジタリアンミール
- 作業スペース
- ヨガマット
最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Deluxe Lagoon View Twin Bed 32m²
฿52,000 - 7 Day Sandbox
฿31,400 - 5 Day Test & Go
฿7,900 - 1st Day Test & Go
฿7,000 - 5th Day Test & Go
予約をリクエストする
ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- ฿5,000デポジット
- セブン-イレブン購入
- バルコニー
- バルコニー（フルアクセス）
- バスタブ
- コネクティングルーム
- ファミリースイート
- フィットネスを許可
- HDMIケーブル
- ハラールフードオプション
- 国際チャンネル
- インターネット-Wifi
- Netflix
- 未婚のカップル
- 屋外施設
- 子供のための小額の料金
- 利用可能な喫煙室
- スイミングプール
- ベジタリアンミール
- 作業スペース
- ヨガマット
最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
デラックスシービューキングベッド 32m²
฿55,000 - 7 Day Sandbox
฿33,900 - 5 Day Test & Go
฿8,400 - 1st Day Test & Go
฿7,500 - 5th Day Test & Go
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ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- ฿5,000デポジット
- セブン-イレブン購入
- バルコニー
- バルコニー（フルアクセス）
- バスタブ
- コネクティングルーム
- ファミリースイート
- フィットネスを許可
- HDMIケーブル
- ハラールフードオプション
- 国際チャンネル
- インターネット-Wifi
- Netflix
- 未婚のカップル
- 屋外施設
- 子供のための小額の料金
- 利用可能な喫煙室
- スイミングプール
- ベジタリアンミール
- 作業スペース
- ヨガマット
最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
デラックスシービューツインベッド 32m²
฿55,000 - 7 Day Sandbox
฿33,900 - 5 Day Test & Go
฿8,400 - 1st Day Test & Go
฿7,500 - 5th Day Test & Go
予約をリクエストする
ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- ฿5,000デポジット
- セブン-イレブン購入
- バルコニー
- バルコニー（フルアクセス）
- バスタブ
- コネクティングルーム
- ファミリースイート
- フィットネスを許可
- HDMIケーブル
- ハラールフードオプション
- 国際チャンネル
- インターネット-Wifi
- Netflix
- 未婚のカップル
- 屋外施設
- 子供のための小額の料金
- 利用可能な喫煙室
- ベジタリアンミール
- 作業スペース
- ヨガマット
最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Premier Ocean Front with King Bed 32m²
฿59,000 - 7 Day Sandbox
฿36,400 - 5 Day Test & Go
฿8,900 - 1st Day Test & Go
฿8,000 - 5th Day Test & Go
予約をリクエストする
ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- ฿5,000デポジット
- セブン-イレブン購入
- バルコニー
- バルコニー（フルアクセス）
- バスタブ
- コーヒーメーカー
- コネクティングルーム
- ファミリースイート
- フィットネスを許可
- HDMIケーブル
- ハラールフードオプション
- 国際チャンネル
- インターネット-Wifi
- Netflix
- 未婚のカップル
- 屋外施設
- 子供のための小額の料金
- 利用可能な喫煙室
- スイミングプール
- ベジタリアンミール
- 作業スペース
- ヨガマット
最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Premier Ocean Front with Twin Bed 32m²
฿59,000 - 7 Day Sandbox
฿36,400 - 5 Day Test & Go
฿8,900 - 1st Day Test & Go
฿8,000 - 5th Day Test & Go
予約をリクエストする
ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- ฿5,000デポジット
- セブン-イレブン購入
- バルコニー
- バルコニー（フルアクセス）
- バスタブ
- コーヒーメーカー
- コネクティングルーム
- ファミリースイート
- フィットネスを許可
- HDMIケーブル
- ハラールフードオプション
- 国際チャンネル
- インターネット-Wifi
- Netflix
- 未婚のカップル
- 屋外施設
- 子供のための小額の料金
- 利用可能な喫煙室
- スイミングプール
- ベジタリアンミール
- 洗濯機
- 作業スペース
- ヨガマット
最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
キングベッド付きデュシットクラブルーム 35m²
฿48,900 - 5 Day Test & Go
฿11,400 - 1st Day Test & Go
฿10,500 - 5th Day Test & Go
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ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- ฿5,000デポジット
- セブン-イレブン購入
- バルコニー
- バルコニー（フルアクセス）
- バスタブ
- コネクティングルーム
- ファミリースイート
- フィットネスを許可
- HDMIケーブル
- ハラールフードオプション
- 国際チャンネル
- インターネット-Wifi
- Netflix
- 未婚のカップル
- 屋外施設
- 子供のための小額の料金
- 利用可能な喫煙室
- スイミングプール
- ベジタリアンミール
- 作業スペース
- ヨガマット
最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Dusit Club Room with Twin Bed 35m²
฿48,900 - 5 Day Test & Go
฿11,400 - 1st Day Test & Go
฿10,500 - 5th Day Test & Go
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ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- ฿5,000デポジット
- セブン-イレブン購入
- バルコニー
- バルコニー（フルアクセス）
- バスタブ
- コネクティングルーム
- ファミリースイート
- フィットネスを許可
- HDMIケーブル
- ハラールフードオプション
- 国際チャンネル
- インターネット-Wifi
- Netflix
- 未婚のカップル
- 屋外施設
- 子供のための小額の料金
- 利用可能な喫煙室
- スイミングプール
- ベジタリアンミール
- 作業スペース
- ヨガマット
最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, King 64m²
฿87,000 - 7 Day Sandbox
฿68,900 - 5 Day Test & Go
฿15,400 - 1st Day Test & Go
฿14,500 - 5th Day Test & Go
予約をリクエストする
ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- ฿5,000デポジット
- セブン-イレブン購入
- バルコニー
- バルコニー（フルアクセス）
- バスタブ
- コーヒーメーカー
- コネクティングルーム
- ファミリースイート
- フィットネスを許可
- HDMIケーブル
- ハラールフードオプション
- 国際チャンネル
- インターネット-Wifi
- Netflix
- 未婚のカップル
- 屋外施設
- 子供のための小額の料金
- 利用可能な喫煙室
- スイミングプール
- ベジタリアンミール
- 作業スペース
- ヨガマット
最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, Twin 64m²
฿87,000 - 7 Day Sandbox
฿68,900 - 5 Day Test & Go
฿15,400 - 1st Day Test & Go
฿14,500 - 5th Day Test & Go
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ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- ฿5,000デポジット
- セブン-イレブン購入
- バルコニー
- バルコニー（フルアクセス）
- バスタブ
- コーヒーメーカー
- コネクティングルーム
- ファミリースイート
- フィットネスを許可
- HDMIケーブル
- 国際チャンネル
- インターネット-Wifi
- Netflix
- 未婚のカップル
- 屋外施設
- 子供のための小額の料金
- 利用可能な喫煙室
- スイミングプール
- ベジタリアンミール
- 作業スペース
- ヨガマット
最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
2ベッドルームプールヴィラ 292m²
฿106,400 - 5 Day Test & Go
฿22,900 - 1st Day Test & Go
฿22,000 - 5th Day Test & Go
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ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- ฿5,000デポジット
- セブン-イレブン購入
- バルコニー
- バルコニー（フルアクセス）
- バスタブ
- コーヒーメーカー
- ファミリースイート
- フィットネスを許可
- HDMIケーブル
- ハラールフードオプション
- 国際チャンネル
- インターネット-Wifi
- キッチン
- リビングルーム
- 電子レンジ
- Netflix
- 未婚のカップル
- 屋外施設
- 子供のための小額の料金
- 利用可能な喫煙室
- スイミングプール
- ベジタリアンミール
- 洗濯機
- 作業スペース
- ヨガマット
この完全に統合されたリゾートホテルは、素晴らしいロケーション、比類のない宿泊施設、そして親切なスタッフのおかげで、他のホテルとは一線を画しています。美しく手入れされた庭園内にある、趣味良く整えられた254室の客室はすべて、明るくエネルギッシュな色調で、モダンな設備、専用バルコニー、特別な整形外科用ベッドを備えており、ぐっすりとお休みいただけます。アクティブになりたいゲストにとって、デュシタニラグーナプーケットホテルでのレクリエーション活動は素晴らしいです。セーリング、スキューバダイビング、カヌー、テニス、ゴルフ、エクササイズなど、選択肢は無限大です。よりリラックスしたルートをお望みの方のために、ホテルのアンサナスパでは、静かな蓮のプールの素晴らしい景色を望む屋外のタイのパビリオンで、伝統的な西洋スタイルのスパとトリートメントを幅広く取り揃えています。素晴らしいビーチフロントのカジュアリーナビーチレストラン＆パブは、手織りのラグ、カスタムデザインのランプ、タイ風の家具など、レストランのユニークなインテリアで、美しい夕日を楽しむのに最適な場所です。カジュアリーナビーチレストラン＆パブは、あなたが好きなように調理された、その日の最も新鮮な獲物を約束します。場所的には、ワットプラトンとタラン博物館が近くにあります。デュシタニラグーナプーケットホテルはたくさんの地元のレストランに囲まれているので、地元の飲食店も素晴らしい選択肢です。その多くは海の新鮮で驚くほど安いシーフードを専門としています。
アメニティ/機能
- Benefits include:
- Accommodation with daily breakfast
- Complimentary one-way airport transfer service on arrival date.
- Complimentary wellness and watersport activities
- Complimentary stay one child per room (age under 12 years old).
- Complimentary Dusit Care Program.
- Terms & Conditions:
- Advanced payment is required after the reservation.
- Rates exclude RT-PCR COVID-19 testing, which is required by the government.
- The above rates are net, inclusive of 18.7% service charge, government tax and provincial tax.
- Term & Condition For 1st night, Test&Go
- Daily breakfast
- One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only
- One-time lunch or dinner set
- Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com
- Term & Condition For Package 5 nights Stay Test&Go
- Daily breakfast for 5 nights
- One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only
- Two times lunch or dinner set
- Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com
- Noted: For Phuket Sandbox, hotel services are confirmation of accommodation and airport transfer on arrival date under SHA+ standard as required by the Ministry of Public Health, All travelers will have to submit the pre-paid and appointment of RT-PCR test via www.thailandpsas.com
デュシタニラグーナプーケットホテル
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