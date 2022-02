デュシタニラグーナプーケットホテル - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Lagoon View King Bed 32 m² ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go

セブン-イレブン購入

バルコニー

バルコニー(フルアクセス)

バスタブ

コネクティングルーム

ファミリースイート

フィットネスを許可

HDMIケーブル

ハラールフードオプション

国際チャンネル

インターネット-Wifi

リビングルーム

Netflix

未婚のカップル

屋外施設

子供のための小額の料金

利用可能な喫煙室

スイミングプール

ベジタリアンミール

作業スペース

最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Lagoon View Twin Bed 32 m² ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go

セブン-イレブン購入

バルコニー

バルコニー(フルアクセス)

バスタブ

コネクティングルーム

ファミリースイート

フィットネスを許可

HDMIケーブル

ハラールフードオプション

国際チャンネル

インターネット-Wifi

Netflix

未婚のカップル

屋外施設

子供のための小額の料金

利用可能な喫煙室

スイミングプール

ベジタリアンミール

作業スペース

最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant デラックスシービューキングベッド 32 m² ฿55,000 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go

セブン-イレブン購入

バルコニー

バルコニー(フルアクセス)

バスタブ

コネクティングルーム

ファミリースイート

フィットネスを許可

HDMIケーブル

ハラールフードオプション

国際チャンネル

インターネット-Wifi

Netflix

未婚のカップル

屋外施設

子供のための小額の料金

利用可能な喫煙室

スイミングプール

ベジタリアンミール

作業スペース

最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant デラックスシービューツインベッド 32 m² ฿55,000 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go

セブン-イレブン購入

バルコニー

バルコニー(フルアクセス)

バスタブ

コネクティングルーム

ファミリースイート

フィットネスを許可

HDMIケーブル

ハラールフードオプション

国際チャンネル

インターネット-Wifi

Netflix

未婚のカップル

屋外施設

子供のための小額の料金

利用可能な喫煙室

ベジタリアンミール

作業スペース

最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front with King Bed 32 m² ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go

セブン-イレブン購入

バルコニー

バルコニー(フルアクセス)

バスタブ

コーヒーメーカー

コネクティングルーム

ファミリースイート

フィットネスを許可

HDMIケーブル

ハラールフードオプション

国際チャンネル

インターネット-Wifi

Netflix

未婚のカップル

屋外施設

子供のための小額の料金

利用可能な喫煙室

スイミングプール

ベジタリアンミール

作業スペース

最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front with Twin Bed 32 m² ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go

セブン-イレブン購入

バルコニー

バルコニー(フルアクセス)

バスタブ

コーヒーメーカー

コネクティングルーム

ファミリースイート

フィットネスを許可

HDMIケーブル

ハラールフードオプション

国際チャンネル

インターネット-Wifi

Netflix

未婚のカップル

屋外施設

子供のための小額の料金

利用可能な喫煙室

スイミングプール

ベジタリアンミール

洗濯機

作業スペース

最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant キングベッド付きデュシットクラブルーム 35 m² ฿48,900 - 5 Day Test & Go ฿11,400 - 1st Day Test & Go ฿10,500 - 5th Day Test & Go

セブン-イレブン購入

バルコニー

バルコニー(フルアクセス)

バスタブ

コネクティングルーム

ファミリースイート

フィットネスを許可

HDMIケーブル

ハラールフードオプション

国際チャンネル

インターネット-Wifi

Netflix

未婚のカップル

屋外施設

子供のための小額の料金

利用可能な喫煙室

スイミングプール

ベジタリアンミール

作業スペース

最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Dusit Club Room with Twin Bed 35 m² ฿48,900 - 5 Day Test & Go ฿11,400 - 1st Day Test & Go ฿10,500 - 5th Day Test & Go

セブン-イレブン購入

バルコニー

バルコニー(フルアクセス)

バスタブ

コネクティングルーム

ファミリースイート

フィットネスを許可

HDMIケーブル

ハラールフードオプション

国際チャンネル

インターネット-Wifi

Netflix

未婚のカップル

屋外施設

子供のための小額の料金

利用可能な喫煙室

スイミングプール

ベジタリアンミール

作業スペース

最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, King 64 m² ฿87,000 - 7 Day Sandbox ฿68,900 - 5 Day Test & Go ฿15,400 - 1st Day Test & Go ฿14,500 - 5th Day Test & Go

セブン-イレブン購入

バルコニー

バルコニー(フルアクセス)

バスタブ

コーヒーメーカー

コネクティングルーム

ファミリースイート

フィットネスを許可

HDMIケーブル

ハラールフードオプション

国際チャンネル

インターネット-Wifi

Netflix

未婚のカップル

屋外施設

子供のための小額の料金

利用可能な喫煙室

スイミングプール

ベジタリアンミール

作業スペース

最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, Twin 64 m² ฿87,000 - 7 Day Sandbox ฿68,900 - 5 Day Test & Go ฿15,400 - 1st Day Test & Go ฿14,500 - 5th Day Test & Go

セブン-イレブン購入

バルコニー

バルコニー(フルアクセス)

バスタブ

コーヒーメーカー

コネクティングルーム

ファミリースイート

フィットネスを許可

HDMIケーブル

国際チャンネル

インターネット-Wifi

Netflix

未婚のカップル

屋外施設

子供のための小額の料金

利用可能な喫煙室

スイミングプール

ベジタリアンミール

作業スペース

最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant 2ベッドルームプールヴィラ 292 m² ฿106,400 - 5 Day Test & Go ฿22,900 - 1st Day Test & Go ฿22,000 - 5th Day Test & Go

セブン-イレブン購入

バルコニー

バルコニー(フルアクセス)

バスタブ

コーヒーメーカー

ファミリースイート

フィットネスを許可

HDMIケーブル

ハラールフードオプション

国際チャンネル

インターネット-Wifi

キッチン

リビングルーム

電子レンジ

Netflix

未婚のカップル

屋外施設

子供のための小額の料金

利用可能な喫煙室

スイミングプール

ベジタリアンミール

洗濯機

作業スペース

ヨガマット

この完全に統合されたリゾートホテルは、素晴らしいロケーション、比類のない宿泊施設、そして親切なスタッフのおかげで、他のホテルとは一線を画しています。美しく手入れされた庭園内にある、趣味良く整えられた254室の客室はすべて、明るくエネルギッシュな色調で、モダンな設備、専用バルコニー、特別な整形外科用ベッドを備えており、ぐっすりとお休みいただけます。アクティブになりたいゲストにとって、デュシタニラグーナプーケットホテルでのレクリエーション活動は素晴らしいです。セーリング、スキューバダイビング、カヌー、テニス、ゴルフ、エクササイズなど、選択肢は無限大です。よりリラックスしたルートをお望みの方のために、ホテルのアンサナスパでは、静かな蓮のプールの素晴らしい景色を望む屋外のタイのパビリオンで、伝統的な西洋スタイルのスパとトリートメントを幅広く取り揃えています。素晴らしいビーチフロントのカジュアリーナビーチレストラン&パブは、手織りのラグ、カスタムデザインのランプ、タイ風の家具など、レストランのユニークなインテリアで、美しい夕日を楽しむのに最適な場所です。カジュアリーナビーチレストラン&パブは、あなたが好きなように調理された、その日の最も新鮮な獲物を約束します。場所的には、ワットプラトンとタラン博物館が近くにあります。デュシタニラグーナプーケットホテルはたくさんの地元のレストランに囲まれているので、地元の飲食店も素晴らしい選択肢です。その多くは海の新鮮で驚くほど安いシーフードを専門としています。

アメニティ/機能 Benefits include:

Accommodation with daily breakfast

Complimentary one-way airport transfer service on arrival date.

Complimentary wellness and watersport activities

Complimentary stay one child per room (age under 12 years old).

Complimentary Dusit Care Program.

Terms & Conditions:

Advanced payment is required after the reservation.

Rates exclude RT-PCR COVID-19 testing, which is required by the government.

The above rates are net, inclusive of 18.7% service charge, government tax and provincial tax.

Term & Condition For 1st night, Test&Go

Daily breakfast

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

One-time lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Term & Condition For Package 5 nights Stay Test&Go

Daily breakfast for 5 nights

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

Two times lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Noted: For Phuket Sandbox, hotel services are confirmation of accommodation and airport transfer on arrival date under SHA+ standard as required by the Ministry of Public Health, All travelers will have to submit the pre-paid and appointment of RT-PCR test via www.thailandpsas.com

