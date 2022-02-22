デュシタニラグーナプーケットホテル - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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この完全に統合されたリゾートホテルは、素晴らしいロケーション、比類のない宿泊施設、そして親切なスタッフのおかげで、他のホテルとは一線を画しています。美しく手入れされた庭園内にある、趣味良く整えられた254室の客室はすべて、明るくエネルギッシュな色調で、モダンな設備、専用バルコニー、特別な整形外科用ベッドを備えており、ぐっすりとお休みいただけます。アクティブになりたいゲストにとって、デュシタニラグーナプーケットホテルでのレクリエーション活動は素晴らしいです。セーリング、スキューバダイビング、カヌー、テニス、ゴルフ、エクササイズなど、選択肢は無限大です。よりリラックスしたルートをお望みの方のために、ホテルのアンサナスパでは、静かな蓮のプールの素晴らしい景色を望む屋外のタイのパビリオンで、伝統的な西洋スタイルのスパとトリートメントを幅広く取り揃えています。素晴らしいビーチフロントのカジュアリーナビーチレストラン＆パブは、手織りのラグ、カスタムデザインのランプ、タイ風の家具など、レストランのユニークなインテリアで、美しい夕日を楽しむのに最適な場所です。カジュアリーナビーチレストラン＆パブは、あなたが好きなように調理された、その日の最も新鮮な獲物を約束します。場所的には、ワットプラトンとタラン博物館が近くにあります。デュシタニラグーナプーケットホテルはたくさんの地元のレストランに囲まれているので、地元の飲食店も素晴らしい選択肢です。その多くは海の新鮮で驚くほど安いシーフードを専門としています。