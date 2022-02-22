PHUKET TEST & GO

デュシタニラグーナプーケットホテル - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.6

1728レビューによる評価
更新日 February 22, 2022
Dusit Thani Laguna Phuket Hotel - Image 0
Dusit Thani Laguna Phuket Hotel - Image 1
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部屋

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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Deluxe Lagoon View King Bed 32
฿52,000 - 7 Day Sandbox
฿31,400 - 5 Day Test & Go
฿7,900 - 1st Day Test & Go
฿7,000 - 5th Day Test & Go
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  • リビングルーム
  • Netflix
  • 未婚のカップル
  • 屋外施設
  • 子供のための小額の料金
  • 利用可能な喫煙室
  • スイミングプール
  • ベジタリアンミール
  • 作業スペース
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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Deluxe Lagoon View Twin Bed 32
฿52,000 - 7 Day Sandbox
฿31,400 - 5 Day Test & Go
฿7,900 - 1st Day Test & Go
฿7,000 - 5th Day Test & Go
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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
デラックスシービューキングベッド 32
฿55,000 - 7 Day Sandbox
฿33,900 - 5 Day Test & Go
฿8,400 - 1st Day Test & Go
฿7,500 - 5th Day Test & Go
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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
デラックスシービューツインベッド 32
฿55,000 - 7 Day Sandbox
฿33,900 - 5 Day Test & Go
฿8,400 - 1st Day Test & Go
฿7,500 - 5th Day Test & Go
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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Premier Ocean Front with King Bed 32
฿59,000 - 7 Day Sandbox
฿36,400 - 5 Day Test & Go
฿8,900 - 1st Day Test & Go
฿8,000 - 5th Day Test & Go
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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Premier Ocean Front with Twin Bed 32
฿59,000 - 7 Day Sandbox
฿36,400 - 5 Day Test & Go
฿8,900 - 1st Day Test & Go
฿8,000 - 5th Day Test & Go
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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
キングベッド付きデュシットクラブルーム 35
฿48,900 - 5 Day Test & Go
฿11,400 - 1st Day Test & Go
฿10,500 - 5th Day Test & Go
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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Dusit Club Room with Twin Bed 35
฿48,900 - 5 Day Test & Go
฿11,400 - 1st Day Test & Go
฿10,500 - 5th Day Test & Go
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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, King 64
฿87,000 - 7 Day Sandbox
฿68,900 - 5 Day Test & Go
฿15,400 - 1st Day Test & Go
฿14,500 - 5th Day Test & Go
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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, Twin 64
฿87,000 - 7 Day Sandbox
฿68,900 - 5 Day Test & Go
฿15,400 - 1st Day Test & Go
฿14,500 - 5th Day Test & Go
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特徴

  • ฿5,000デポジット
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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
2ベッドルームプールヴィラ 292
฿106,400 - 5 Day Test & Go
฿22,900 - 1st Day Test & Go
฿22,000 - 5th Day Test & Go
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特徴

  • ฿5,000デポジット
  • セブン-イレブン購入
  • バルコニー
  • バルコニー（フルアクセス）
  • バスタブ
  • コーヒーメーカー
  • ファミリースイート
  • フィットネスを許可
  • HDMIケーブル
  • ハラールフードオプション
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • キッチン
  • リビングルーム
  • 電子レンジ
  • Netflix
  • 未婚のカップル
  • 屋外施設
  • 子供のための小額の料金
  • 利用可能な喫煙室
  • スイミングプール
  • ベジタリアンミール
  • 洗濯機
  • 作業スペース
  • ヨガマット

この完全に統合されたリゾートホテルは、素晴らしいロケーション、比類のない宿泊施設、そして親切なスタッフのおかげで、他のホテルとは一線を画しています。美しく手入れされた庭園内にある、趣味良く整えられた254室の客室はすべて、明るくエネルギッシュな色調で、モダンな設備、専用バルコニー、特別な整形外科用ベッドを備えており、ぐっすりとお休みいただけます。アクティブになりたいゲストにとって、デュシタニラグーナプーケットホテルでのレクリエーション活動は素晴らしいです。セーリング、スキューバダイビング、カヌー、テニス、ゴルフ、エクササイズなど、選択肢は無限大です。よりリラックスしたルートをお望みの方のために、ホテルのアンサナスパでは、静かな蓮のプールの素晴らしい景色を望む屋外のタイのパビリオンで、伝統的な西洋スタイルのスパとトリートメントを幅広く取り揃えています。素晴らしいビーチフロントのカジュアリーナビーチレストラン＆パブは、手織りのラグ、カスタムデザインのランプ、タイ風の家具など、レストランのユニークなインテリアで、美しい夕日を楽しむのに最適な場所です。カジュアリーナビーチレストラン＆パブは、あなたが好きなように調理された、その日の最も新鮮な獲物を約束します。場所的には、ワットプラトンとタラン博物館が近くにあります。デュシタニラグーナプーケットホテルはたくさんの地元のレストランに囲まれているので、地元の飲食店も素晴らしい選択肢です。その多くは海の新鮮で驚くほど安いシーフードを専門としています。

アメニティ/機能

  • Benefits include:
  • Accommodation with daily breakfast
  • Complimentary one-way airport transfer service on arrival date.
  • Complimentary wellness and watersport activities
  • Complimentary stay one child per room (age under 12 years old).
  • Complimentary Dusit Care Program.
  • Terms & Conditions:
  • Advanced payment is required after the reservation.
  • Rates exclude RT-PCR COVID-19 testing, which is required by the government.
  • The above rates are net, inclusive of 18.7% service charge, government tax and provincial tax.
  • Term & Condition For 1st night, Test&Go
  • Daily breakfast
  • One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only
  • One-time lunch or dinner set
  • Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com
  • Term & Condition For Package 5 nights Stay Test&Go
  • Daily breakfast for 5 nights
  • One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only
  • Two times lunch or dinner set
  • Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com
  • Noted: For Phuket Sandbox, hotel services are confirmation of accommodation and airport transfer on arrival date under SHA+ standard as required by the Ministry of Public Health, All travelers will have to submit the pre-paid and appointment of RT-PCR test via www.thailandpsas.com
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住所/地図

390 Srisoonthorn Road, Thalang, Bang Thao, Phuket, Thailand

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