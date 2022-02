Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Diamond Resort Phuket Diamond Resort Phuket zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Diamond Resort Phuket is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Diamond Resort Phuket is een verborgen en serene toevluchtsoordbestemming aan de westkust van Phuket. Het resort ligt binnen handbereik van Bangtao Beach met een gratis dagelijkse pendeldienst naar Bangtao Beach en Boat Avenue Complex. De woning is gelegen op loopafstand van de winkelstraat en op ongeveer 30 minuten rijden van Patong Beach, de oude binnenstad van Phuket en de internationale luchthaven van Phuket. De kamer beschikt over gemeubileerde balkons en terrassen, een kluisje in de kamer, een led-flatscreen-tv, een koelkast, een kitchenette met magnetron, thee- en koffiefaciliteiten en een strijkijzer met een strijkplank. Er wordt ook gratis WiFi aangeboden in het hele resort. Profiteer van een schat aan ongeëvenaarde diensten en voorzieningen in dit hotel. Gasten kunnen genieten van het buitenzwembad, het fitnesscentrum en de sauna. Het Infuse Restaurant biedt zowel Aziatische als internationale gerechten. In de Infuse Bar of in de lounge kunt u genieten van drankjes en het delen van gerechten. Voor reisgemak biedt de accommodatie autoverhuur en geweldige tourmogelijkheden. Wat uw reden ook is om Phuket te bezoeken, Diamond Resort Phuket is de perfecte locatie voor een opwindende en opwindende vakantie.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels