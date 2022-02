Dusit Thani Laguna Phuket Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Lagoon View King Bed 32 m² ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go

Eigenschaften ฿ 5.000 Kaution
7-Elf Kauf
Balkon
Balkon (voller Zugang)
Badewanne
Verbindungsraum
Familiensuiten
Fitness erlaubt
HDMI Kabel
Halal-Lebensmitteloptionen
Internationale Kanäle
Internet - Wifi
Wohnzimmer
Netflix
Nicht verheiratete Paare
Außenanlagen
Kleine Gebühren für Kinder
Raucherzimmer vorhanden
Schwimmbad
Vegetarische Mahlzeiten
Arbeitsbereich
Yoga Matte

Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Lagoon View Twin Bed 32 m²

7-Elf Kauf

Balkon

Balkon (voller Zugang)

Badewanne

Verbindungsraum

Familiensuiten

Fitness erlaubt

HDMI Kabel

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Netflix

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Kleine Gebühren für Kinder

Raucherzimmer vorhanden

Schwimmbad

Vegetarische Mahlzeiten

Arbeitsbereich

Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Kingsize-Bett mit Meerblick 32 m² ฿55,000 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go

Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Zweibettzimmer mit Meerblick 32 m² ฿55,000 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go

Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front with King Bed 32 m² ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go

7-Elf Kauf

Balkon

Balkon (voller Zugang)

Badewanne

Kaffeemaschine

Verbindungsraum

Familiensuiten

Fitness erlaubt

HDMI Kabel

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Netflix

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Kleine Gebühren für Kinder

Raucherzimmer vorhanden

Schwimmbad

Vegetarische Mahlzeiten

Arbeitsbereich

Yoga Matte SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front with Twin Bed 32 m² ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften ฿ 5.000 Kaution

Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Dusit Club Zimmer mit Kingsize-Bett 35 m² ฿48,900 - 5 Day Test & Go ฿11,400 - 1st Day Test & Go ฿10,500 - 5th Day Test & Go

Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Dusit Club Room with Twin Bed 35 m² ฿48,900 - 5 Day Test & Go ฿11,400 - 1st Day Test & Go ฿10,500 - 5th Day Test & Go

Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, King 64 m² ฿87,000 - 7 Day Sandbox ฿68,900 - 5 Day Test & Go ฿15,400 - 1st Day Test & Go ฿14,500 - 5th Day Test & Go

Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, Twin 64 m² ฿87,000 - 7 Day Sandbox ฿68,900 - 5 Day Test & Go ฿15,400 - 1st Day Test & Go ฿14,500 - 5th Day Test & Go

Yoga Matte SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Poolvilla mit 2 Schlafzimmern 292 m² ฿106,400 - 5 Day Test & Go ฿22,900 - 1st Day Test & Go ฿22,000 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften ฿ 5.000 Kaution

Dieses voll integrierte Resorthotel hebt sich dank der fantastischen Lage, der unvergleichlichen Unterkunft und dem gastfreundlichen Personal von anderen seiner Art ab. In einem wunderschön angelegten Garten gelegen, sind die 254 geschmackvoll eingerichteten Zimmer alle in hellen, energetischen Farbtönen gehalten und mit moderner Ausstattung, eigenem Balkon und speziellen orthopädischen Betten für einen erholsamen Schlaf ausgestattet. Für Gäste, die es vorziehen, aktiv zu sein, sind die Freizeitaktivitäten im Dusit Thani Laguna Phuket Hotel hervorragend. Beim Segeln, Tauchen, Kanufahren, Tennis, Golfen und Trainieren sind die Möglichkeiten endlos. Für diejenigen, die eine entspanntere Route bevorzugen, bietet das Angsana Spa des Hotels eine komplette Palette an traditionellen und westlichen Spas und Behandlungen in thailändischen Open-Air-Pavillons mit herrlichem Blick auf einen ruhigen Lotuspool. Das fantastische Casuarina Beach Restaurant & Pub am Strand ist ein perfekter Ort, um den wunderschönen Sonnenuntergang zu genießen, mit dem einzigartigen Interieur des Restaurants aus handgewebten Teppichen, maßgefertigten Lampen und Möbeln im thailändischen Stil. Das Casuarina Beach Restaurant & Pub verspricht den frischesten Fang des Tages, zubereitet nach Ihren Wünschen. In Bezug auf die Lage befinden sich Wat Phra Tong und das Thalang Museum in der Nähe. Die lokalen Restaurants sind auch eine großartige Option, da das Dusit Thani Laguna Phuket Hotel von vielen lokalen Restaurants umgeben ist, von denen viele auf ozeanfrische und erstaunlich günstige Meeresfrüchte spezialisiert sind.

Ausstattung / Ausstattung Benefits include:

Accommodation with daily breakfast

Complimentary one-way airport transfer service on arrival date.

Complimentary wellness and watersport activities

Complimentary stay one child per room (age under 12 years old).

Complimentary Dusit Care Program.

Terms & Conditions:

Advanced payment is required after the reservation.

Rates exclude RT-PCR COVID-19 testing, which is required by the government.

The above rates are net, inclusive of 18.7% service charge, government tax and provincial tax.

Term & Condition For 1st night, Test&Go

Daily breakfast

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

One-time lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Term & Condition For Package 5 nights Stay Test&Go

Daily breakfast for 5 nights

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

Two times lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Noted: For Phuket Sandbox, hotel services are confirmation of accommodation and airport transfer on arrival date under SHA+ standard as required by the Ministry of Public Health, All travelers will have to submit the pre-paid and appointment of RT-PCR test via www.thailandpsas.com

