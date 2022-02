โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. โรงแรมนี้ได้รับคำขอจองล่าสุด 13 เร็วเข้า!

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Lagoon View King Bed 32 m² ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Lagoon View Twin Bed 32 m² ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant ดีลักซ์ เตียงคิงไซส์ วิวทะเล 32 m² ฿55,000 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant ดีลักซ์ เตียงแฝด วิวทะเล 32 m² ฿55,000 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front with King Bed 32 m² ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front with Twin Bed 32 m² ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant ห้องดุสิตคลับพร้อมเตียงคิงไซส์ 35 m² ฿48,900 - 5 Day Test & Go ฿11,400 - 1st Day Test & Go ฿10,500 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Dusit Club Room with Twin Bed 35 m² ฿48,900 - 5 Day Test & Go ฿11,400 - 1st Day Test & Go ฿10,500 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, King 64 m² ฿87,000 - 7 Day Sandbox ฿68,900 - 5 Day Test & Go ฿15,400 - 1st Day Test & Go ฿14,500 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, Twin 64 m² ฿87,000 - 7 Day Sandbox ฿68,900 - 5 Day Test & Go ฿15,400 - 1st Day Test & Go ฿14,500 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant พูลวิลลาแบบสองห้องนอน 292 m² ฿106,400 - 5 Day Test & Go ฿22,900 - 1st Day Test & Go ฿22,000 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

โรงแรมรีสอร์ทแบบครบวงจรแห่งนี้โดดเด่นกว่าโรงแรมอื่นๆ ด้วยทำเลที่ยอดเยี่ยม ที่พักที่ไม่มีใครเทียบได้ และพนักงานที่อัธยาศัยดี ห้องพักที่ตกแต่งอย่างมีรสนิยมจำนวน 254 ห้องตั้งอยู่ในสวนที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ทุกห้องทาสีในโทนสีสว่างสดใสพร้อมอุปกรณ์ทันสมัย ระเบียงส่วนตัว และเตียงออร์โทพีดิกส์พิเศษเพื่อให้นอนหลับสบายตลอดคืน สำหรับแขกที่ต้องการความกระฉับกระเฉง กิจกรรมนันทนาการที่โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต นั้นยอดเยี่ยม ด้วยการแล่นเรือใบ ดำน้ำลึก พายเรือแคนู เทนนิส กอล์ฟ และออกกำลังกาย ตัวเลือกไม่มีที่สิ้นสุด สำหรับผู้ที่ต้องการใช้เส้นทางที่ผ่อนคลายมากขึ้น Angsana Spa ของโรงแรมมีสปาแบบดั้งเดิมและแบบตะวันตกและทรีตเมนต์แบบครบวงจรในศาลาไทยแบบเปิดโล่งพร้อมทิวทัศน์อันสวยงามของสระบัวอันเงียบสงบ ร้านอาหารและผับริมชายหาดที่น่าตื่นตาตื่นใจ แคชัวริน่า บีช เรสเตอรองท์แอนด์ผับเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเพลิดเพลินกับพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม ด้วยการตกแต่งภายในที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านอาหารด้วยพรมทอมือ โคมไฟที่ออกแบบเอง และเฟอร์นิเจอร์สไตล์ไทย Casuarina Beach Restaurant & Pub ให้บริการอาหารที่สดใหม่ที่สุดในแต่ละวัน ปรุงในแบบที่คุณชอบ ในแง่ของสถานที่มีวัดพระทองและพิพิธภัณฑ์ถลางตั้งอยู่ใกล้เคียง ร้านอาหารท้องถิ่นก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นกัน เนื่องจากโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต รายล้อมไปด้วยร้านอาหารท้องถิ่นมากมาย ซึ่งหลายแห่งเชี่ยวชาญในอาหารทะเลที่สดใหม่และราคาถูกอย่างน่าอัศจรรย์

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ Benefits include:

Accommodation with daily breakfast

Complimentary one-way airport transfer service on arrival date.

Complimentary wellness and watersport activities

Complimentary stay one child per room (age under 12 years old).

Complimentary Dusit Care Program.

Terms & Conditions:

Advanced payment is required after the reservation.

Rates exclude RT-PCR COVID-19 testing, which is required by the government.

The above rates are net, inclusive of 18.7% service charge, government tax and provincial tax.

Term & Condition For 1st night, Test&Go

Daily breakfast

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

One-time lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Term & Condition For Package 5 nights Stay Test&Go

Daily breakfast for 5 nights

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

Two times lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Noted: For Phuket Sandbox, hotel services are confirmation of accommodation and airport transfer on arrival date under SHA+ standard as required by the Ministry of Public Health, All travelers will have to submit the pre-paid and appointment of RT-PCR test via www.thailandpsas.com

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง