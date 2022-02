Hôtel Dusit Thani Laguna Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport. OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Lagoon View King Bed 32 m² ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go

Achat 7-Eleven

Balcon

Balcon (accès complet)

Baignoire

Chambre communicante

Suites familiales

Fitness autorisé

Câble HDMI

Options alimentaires halal

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Le salon

Netflix

Couples non mariés

Installations extérieures

Petits frais pour les enfants

Chambres fumeurs disponibles

Piscine

Repas végétariens

Espace de travail

Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Lagoon View Twin Bed 32 m² ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go

Achat 7-Eleven

Balcon

Balcon (accès complet)

Baignoire

Chambre communicante

Suites familiales

Fitness autorisé

Câble HDMI

Options alimentaires halal

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Netflix

Couples non mariés

Installations extérieures

Petits frais pour les enfants

Chambres fumeurs disponibles

Piscine

Repas végétariens

Espace de travail

Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Lit King-Size de Luxe avec Vue sur la Mer 32 m² ฿55,000 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go

Achat 7-Eleven

Balcon

Balcon (accès complet)

Baignoire

Chambre communicante

Suites familiales

Fitness autorisé

Câble HDMI

Options alimentaires halal

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Netflix

Couples non mariés

Installations extérieures

Petits frais pour les enfants

Chambres fumeurs disponibles

Piscine

Repas végétariens

Espace de travail

Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Lits Jumeaux de Luxe avec Vue sur la Mer 32 m² ฿55,000 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go

Achat 7-Eleven

Balcon

Balcon (accès complet)

Baignoire

Chambre communicante

Suites familiales

Fitness autorisé

Câble HDMI

Options alimentaires halal

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Netflix

Couples non mariés

Installations extérieures

Petits frais pour les enfants

Chambres fumeurs disponibles

Repas végétariens

Espace de travail

Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front with King Bed 32 m² ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go

Achat 7-Eleven

Balcon

Balcon (accès complet)

Baignoire

Cafetière

Chambre communicante

Suites familiales

Fitness autorisé

Câble HDMI

Options alimentaires halal

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Netflix

Couples non mariés

Installations extérieures

Petits frais pour les enfants

Chambres fumeurs disponibles

Piscine

Repas végétariens

Espace de travail

Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front with Twin Bed 32 m² ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go

Achat 7-Eleven

Balcon

Balcon (accès complet)

Baignoire

Cafetière

Chambre communicante

Suites familiales

Fitness autorisé

Câble HDMI

Options alimentaires halal

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Netflix

Couples non mariés

Installations extérieures

Petits frais pour les enfants

Chambres fumeurs disponibles

Piscine

Repas végétariens

Machine à laver

Espace de travail

Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Chambre Club Dusit avec Lit King-Size 35 m² ฿48,900 - 5 Day Test & Go ฿11,400 - 1st Day Test & Go ฿10,500 - 5th Day Test & Go

Achat 7-Eleven

Balcon

Balcon (accès complet)

Baignoire

Chambre communicante

Suites familiales

Fitness autorisé

Câble HDMI

Options alimentaires halal

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Netflix

Couples non mariés

Installations extérieures

Petits frais pour les enfants

Chambres fumeurs disponibles

Piscine

Repas végétariens

Espace de travail

Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Dusit Club Room with Twin Bed 35 m² ฿48,900 - 5 Day Test & Go ฿11,400 - 1st Day Test & Go ฿10,500 - 5th Day Test & Go

Achat 7-Eleven

Balcon

Balcon (accès complet)

Baignoire

Chambre communicante

Suites familiales

Fitness autorisé

Câble HDMI

Options alimentaires halal

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Netflix

Couples non mariés

Installations extérieures

Petits frais pour les enfants

Chambres fumeurs disponibles

Piscine

Repas végétariens

Espace de travail

Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, King 64 m² ฿87,000 - 7 Day Sandbox ฿68,900 - 5 Day Test & Go ฿15,400 - 1st Day Test & Go ฿14,500 - 5th Day Test & Go

Achat 7-Eleven

Balcon

Balcon (accès complet)

Baignoire

Cafetière

Chambre communicante

Suites familiales

Fitness autorisé

Câble HDMI

Options alimentaires halal

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Netflix

Couples non mariés

Installations extérieures

Petits frais pour les enfants

Chambres fumeurs disponibles

Piscine

Repas végétariens

Espace de travail

Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, Twin 64 m² ฿87,000 - 7 Day Sandbox ฿68,900 - 5 Day Test & Go ฿15,400 - 1st Day Test & Go ฿14,500 - 5th Day Test & Go

Achat 7-Eleven

Balcon

Balcon (accès complet)

Baignoire

Cafetière

Chambre communicante

Suites familiales

Fitness autorisé

Câble HDMI

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Netflix

Couples non mariés

Installations extérieures

Petits frais pour les enfants

Chambres fumeurs disponibles

Piscine

Repas végétariens

Espace de travail

Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Villa 2 Chambres avec Piscine 292 m² ฿106,400 - 5 Day Test & Go ฿22,900 - 1st Day Test & Go ฿22,000 - 5th Day Test & Go

Achat 7-Eleven

Balcon

Balcon (accès complet)

Baignoire

Cafetière

Suites familiales

Fitness autorisé

Câble HDMI

Options alimentaires halal

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Cuisine

Le salon

Four micro onde

Netflix

Couples non mariés

Installations extérieures

Petits frais pour les enfants

Chambres fumeurs disponibles

Piscine

Repas végétariens

Machine à laver

Espace de travail

Tapis de yoga

Cet hôtel de villégiature entièrement intégré se distingue des autres du genre grâce à son emplacement fantastique, son hébergement incomparable et son personnel accueillant. Situées dans un magnifique jardin paysager, les 254 chambres aménagées avec goût sont toutes peintes dans des tons vifs et énergiques avec des équipements modernes, des balcons privés et des lits orthopédiques spéciaux pour assurer une bonne nuit de sommeil. Pour les clients qui préfèrent être actifs, les activités de loisirs du Dusit Thani Laguna Phuket Hotel sont superbes. Avec la voile, la plongée sous-marine, le canoë, le tennis, le golf et l'entraînement, les choix sont infinis. Pour ceux qui préfèrent emprunter une route plus relaxante, le spa Angsana de l'hôtel propose une gamme complète de spas et de soins traditionnels et occidentaux dans des pavillons thaïlandais en plein air offrant une vue magnifique sur une paisible piscine de lotus. L'étonnant restaurant et pub Casuarina Beach en front de mer est l'endroit idéal pour profiter du magnifique coucher de soleil, avec l'intérieur unique du restaurant composé de tapis tissés à la main, de lampes conçues sur mesure et de meubles de style thaïlandais. Le restaurant-pub Casuarina Beach vous promet la pêche la plus fraîche du jour, cuisinée comme vous le souhaitez. En ce qui concerne l'emplacement, il y a Wat Phra Tong et le musée Thalang situés à proximité. Les restaurants locaux sont également une excellente option car l'hôtel Dusit Thani Laguna Phuket est entouré de nombreux restaurants locaux, dont beaucoup sont spécialisés dans les fruits de mer frais et incroyablement bon marché.

Commodités / caractéristiques Benefits include:

Accommodation with daily breakfast

Complimentary one-way airport transfer service on arrival date.

Complimentary wellness and watersport activities

Complimentary stay one child per room (age under 12 years old).

Complimentary Dusit Care Program.

Terms & Conditions:

Advanced payment is required after the reservation.

Rates exclude RT-PCR COVID-19 testing, which is required by the government.

The above rates are net, inclusive of 18.7% service charge, government tax and provincial tax.

Term & Condition For 1st night, Test&Go

Daily breakfast

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

One-time lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Term & Condition For Package 5 nights Stay Test&Go

Daily breakfast for 5 nights

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

Two times lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Noted: For Phuket Sandbox, hotel services are confirmation of accommodation and airport transfer on arrival date under SHA+ standard as required by the Ministry of Public Health, All travelers will have to submit the pre-paid and appointment of RT-PCR test via www.thailandpsas.com

