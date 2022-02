Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Angsana Laguna Phuket Hotel

Het Angsana Laguna Phuket Hotel ligt naast de schilderachtige Bang Tao Bay, in het meest begeerde gebied van Phuket. Gasten bevinden zich op slechts 20 minuten rijden van de levendige stad Phuket en de internationale luchthaven. Ontworpen voor de dynamische kosmopolitische reizigers zijn kamers met een levendige en stijlvolle inrichting, uitgerust met up-to-date apparatuur. Met ongeëvenaarde toegang tot het smaragdgroene water van de Andamanse Zee, zijn er watersporten voor de actieve vakantiegangers, evenals een scala aan in-house faciliteiten, waaronder een spa en massagebehandelingen voor degenen die op een ontspannende vakantie zijn. Gasten vinden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding in dit servicegerichte hotel.

