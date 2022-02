Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Casuarina Shores Apartment is no longer operating as an SANDBOX .



Casuarina Shores ligt op 180 meter van het centrum van Bang Tao Beach en beschikt over 2 buitenzwembaden, een sauna en een fitnesscentrum. De accommodatie biedt luxe kamers met een volledig uitgeruste keuken, gratis WiFi en een lokale telefoon. Gasten genieten van gratis fietsverhuur. De accommodatie ligt op 6,6 km van Wat Prathong en op 8 km van het nationaal park Khao Phra Thaeo. De luchthaven van Phuket ligt op 13 km afstand. De comfortabele accommodaties zijn voorzien van een woonkamer en een eethoek. Ze hebben 3 flatscreen-tv's met kabelzenders, een kluisje en een wasmachine. De 2 eigen badkamers zijn voorzien van douchefaciliteiten. De accommodatie beschikt over een wasservice en een 24-uursbeveiligingsservice. Fresh Bar, het eigen restaurant, serveert dagelijks een Thais en internationaal à-la-cartmenu van 08:00 tot 10:00 uur.

