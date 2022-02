두짓 타니 라구나 푸켓 호텔 - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 예약 요청 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. 이 호텔은 13 예약 요청을 받았습니다. 서둘러!

예약 요청에 넣을 직접 접촉 와 두짓 타니 라구나 푸켓 호텔 우선 순위 정 방식으로, 그리고 두짓 타니 라구나 푸켓 호텔 당신의 것입니다 직접 수집 지불.

객실 All of the following packages include the required tests, and transport. 특별 제공 보기 요청을 클릭하십시오 최대 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Lagoon View King Bed 32 m² ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 ฿ 5,000 보증금

7-Eleven 구매

발코니

발코니(전체 액세스)

목욕통

커넥팅 룸

패밀리 스위트

피트니스 허용

HDMI 케이블

할랄 음식 옵션

국제 채널

인터넷-Wi-Fi

거실

넷플릭스

미혼 커플

야외 시설

어린이를위한 소액

흡연실 있음

수영장

채식 식사

작업 공간

요가 매트 특별 제공 보기 요청을 클릭하십시오 최대 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Lagoon View Twin Bed 32 m² ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 ฿ 5,000 보증금

요가 매트 특별 제공 보기 요청을 클릭하십시오 최대 2 Adults, 1 Child, 1 Infant 디럭스 씨뷰 킹 베드 32 m² ฿55,000 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 ฿ 5,000 보증금

요가 매트 특별 제공 보기 요청을 클릭하십시오 최대 2 Adults, 1 Child, 1 Infant 디럭스 씨뷰 트윈 베드 32 m² ฿55,000 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 ฿ 5,000 보증금

요가 매트 특별 제공 보기 요청을 클릭하십시오 최대 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front with King Bed 32 m² ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 ฿ 5,000 보증금

요가 매트 특별 제공 보기 요청을 클릭하십시오 최대 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front with Twin Bed 32 m² ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 ฿ 5,000 보증금

요가 매트 특별 제공 보기 요청을 클릭하십시오 최대 2 Adults, 1 Child, 1 Infant 두짓 클럽 룸-킹 침대 35 m² ฿48,900 - 5 Day Test & Go ฿11,400 - 1st Day Test & Go ฿10,500 - 5th Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 ฿ 5,000 보증금

요가 매트 특별 제공 보기 요청을 클릭하십시오 최대 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Dusit Club Room with Twin Bed 35 m² ฿48,900 - 5 Day Test & Go ฿11,400 - 1st Day Test & Go ฿10,500 - 5th Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 ฿ 5,000 보증금

요가 매트 특별 제공 보기 요청을 클릭하십시오 최대 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, King 64 m² ฿87,000 - 7 Day Sandbox ฿68,900 - 5 Day Test & Go ฿15,400 - 1st Day Test & Go ฿14,500 - 5th Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 ฿ 5,000 보증금

요가 매트 특별 제공 보기 요청을 클릭하십시오 최대 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, Twin 64 m² ฿87,000 - 7 Day Sandbox ฿68,900 - 5 Day Test & Go ฿15,400 - 1st Day Test & Go ฿14,500 - 5th Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 ฿ 5,000 보증금

요가 매트 특별 제공 보기 요청을 클릭하십시오 최대 2 Adults, 1 Child, 1 Infant 2 베드룸 풀 빌라 292 m² ฿106,400 - 5 Day Test & Go ฿22,900 - 1st Day Test & Go ฿22,000 - 5th Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 ฿ 5,000 보증금

이 완벽하게 통합 된 리조트 호텔은 환상적인 위치, 타의 추종을 불허하는 숙박 시설 및 친절한 직원 덕분에 다른 종류와 차별화됩니다. 아름답게 조경 된 정원에 자리한 254 개의 세련되게 꾸며진 객실은 모두 현대적인 장비, 전용 발코니 및 숙면을 보장하는 특수 정형 외과 용 침대와 함께 밝고 활기찬 색조로 칠해져 있습니다. 활동적인 것을 선호하는 투숙객을 위해 Dusit Thani Laguna Phuket Hotel의 레크리에이션 활동은 훌륭합니다. 항해, 스쿠버 다이빙, 카누, 테니스, 골프, 운동 등 선택은 끝이 없습니다. 보다 편안한 루트를 선호하는 분들을 위해 호텔의 Angsana Spa는 고요한 연꽃 수영장의 멋진 전망을 제공하는 야외 태국 파빌리온에서 다양한 전통 및 서양식 스파와 트리트먼트를 제공합니다. 놀라운 해변가에있는 Casuarina Beach Restaurant & Pub은 손으로 짠 양탄자, 맞춤형 디자인 램프 및 태국 스타일 가구로 구성된 레스토랑의 독특한 인테리어로 아름다운 일몰을 즐기기에 완벽한 장소입니다. Casuarina Beach Restaurant & Pub은 귀하가 원하는 방식으로 조리 된 가장 신선한 캐치를 약속합니다. 위치 적으로는 Wat Phra Tong과 Thalang Museum이 근처에 있습니다. Dusit Thani Laguna Phuket Hotel은 신선한 바다와 놀랍도록 저렴한 해산물을 전문으로하는 많은 현지 레스토랑으로 둘러싸여 있기 때문에 현지 식당도 훌륭한 옵션입니다.

어메니티 / 특징 Benefits include:

Accommodation with daily breakfast

Complimentary one-way airport transfer service on arrival date.

Complimentary wellness and watersport activities

Complimentary stay one child per room (age under 12 years old).

Complimentary Dusit Care Program.

Terms & Conditions:

Advanced payment is required after the reservation.

Rates exclude RT-PCR COVID-19 testing, which is required by the government.

The above rates are net, inclusive of 18.7% service charge, government tax and provincial tax.

Term & Condition For 1st night, Test&Go

Daily breakfast

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

One-time lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Term & Condition For Package 5 nights Stay Test&Go

Daily breakfast for 5 nights

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

Two times lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Noted: For Phuket Sandbox, hotel services are confirmation of accommodation and airport transfer on arrival date under SHA+ standard as required by the Ministry of Public Health, All travelers will have to submit the pre-paid and appointment of RT-PCR test via www.thailandpsas.com

