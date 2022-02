Totaal AQ Hotelkamers 400 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Synphet Srinakarin Hospital

Maple Hotel is gunstig gelegen op 18 minuten rijden van de luchthaven Suvarnabhumi. Het hotel biedt stijlvolle kamers met airconditioning en gratis WiFi. Gasten kunnen ontspannen met een massageservice of tot rust komen bij het buitenzwembad. Tijdens het verblijf kunnen gasten ook actief blijven in het fitnesscentrum. Het hotel ligt op 10 minuten rijden van het warenhuis Paradise Park en het warenhuis Central Bangna. Het is 15 minuten rijden naar het Bitec Bangna Convention Center en het IKEA Furniture Mall. Elke kamer van het Maple Hotel is ingericht met modern meubilair en beschikt over een 42-inch flatscreen-tv met satellietzenders, een kluisje en een koelkast met een minibar. De eigen badkamer is uitgerust met een badjas, een haardroger en gratis toiletartikelen. Het personeel van de 24-uursreceptie kan u helpen met een wasservice, bagageopslag en een wisselkantoor. Het hotel is uitgerust met vergaderfaciliteiten, een businesscentrum en gratis parkeergelegenheid. Tegen een toeslag kan er een pendeldienst van / naar de luchthaven worden geregeld. Maple Restaurant serveert een grote verscheidenheid aan internationale gerechten. Gasten kunnen genieten van een fijne selectie van dranken aan de bar. Roomservice is op verzoek beschikbaar.

Voorzieningen / functies 2 keer COVID-19 PCR-screeningstest uitgevoerd op eigendom

24-uurs ambulancevervoer van het hotel naar het ziekenhuis

24 uur geregistreerde verpleegkundige stand-by

3 maaltijden per dag (vast menu)

Limousineservice van de luchthaven Suvarnabhumi of Don Mueang naar het hotel

Gratis snel internet

15% korting voor een à la carte menu

20% korting op wasgoed

