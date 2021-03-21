何も良いことはありません

食べ物は辛かったですが、私が外国人であっても、そのために注意を払う必要があります

食べ物はいつも冷たく、私は食べるものを選ぶ選択肢がなく、彼らは私の代わりに選んだ、そして彼らの選択はいつも冷たいご飯だった

27年は刑務所だけと比較できる最悪の経験だったので、レストランでの食事に5000バーツ余分に費やしました。彼らは貧しいファランからさらに多くのお金を排出するためにそうするつもりだったと確信しています、ホテルは強くお勧めできません。政府やホテルの誰かがこのメッセージを読んで、少なくとも私が注文しなければならなかった食べ物のお金を返してくれることを願っています。 ご清聴ありがとうございました