合計AQホテルの部屋 40 ベッドルーム パートナー病院 Vipharam-Chaiprakarn Hospital

オゾンホテルサムヤンバンコクには、バンコクにレストラン、バー、共用ラウンジ、庭園があります。ファミリールームが自慢のこの宿泊施設には、テラスも付いています。宿泊施設には24時間対応のフロントデスク、シャトルサービス、ルームサービス、館内全域での無料Wi-Fiが備わっています。 客室にはエアコン、薄型衛星テレビ、冷蔵庫、ケトル、ビデ、ヘアドライヤー、デスクが備わっています。ホテルの客室からは庭園の景色を眺めることができます。専用バスルームにはシャワーと無料バスアメニティが付いています。全室にワードローブがあります。 オゾンホテルサムヤンバンコクでは、ビュッフェ式朝食またはアラカルト式朝食を提供しています。 MBKセンターまで1.6km、サイアムディスカバリーまで1.6kmです。最寄りの空港はドンムアン国際空港で、オゾンホテルサムヤンバンコクから13.7マイルです。

アメニティ/機能 5日目と12日目に2回のCOVID-19スワブテスト(14日間パッケージの場合)

5日目と9日目に2回のCOVID-19スワブテスト(10日間パッケージの場合)

5日目に1回のCOVID-19スワブテスト(7日間パッケージの場合)

温度チェックは毎日午前10時に2回。と午後8時。

ホテルで24時間待機しているナース

空港(スワンナプームとドンムアンの両方)からホテルまでの交通手段

セットメニュー付きの1日3食

毎日2本の飲料水

質の高いカフェサービス

Youtubeのスマートテレビ

無料Wi-Fi

6日目と13日目のハウスキーピングサービス

毎日のゴミ拾い

専用バスルーム

コモンルームと休憩所

スコア 1.8 /5 貧しい に基づく 1 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 1 貧しい 0 ひどい オゾンホテルサムヤンバンコクゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す オゾンホテルサムヤンバンコク すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇷🇺 Fedor に到着しました 05/03/2021 1.8 Superior Room ポジティブ 何も良いことはありません ネガ 食べ物は辛かったですが、私が外国人であっても、そのために注意を払う必要があります

食べ物はいつも冷たく、私は食べるものを選ぶ選択肢がなく、彼らは私の代わりに選んだ、そして彼らの選択はいつも冷たいご飯だった 27年は刑務所だけと比較できる最悪の経験だったので、レストランでの食事に5000バーツ余分に費やしました。彼らは貧しいファランからさらに多くのお金を排出するためにそうするつもりだったと確信しています、ホテルは強くお勧めできません。政府やホテルの誰かがこのメッセージを読んで、少なくとも私が注文しなければならなかった食べ物のお金を返してくれることを願っています。 ご清聴ありがとうございました

