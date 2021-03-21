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オゾンホテルサムヤンバンコクには、バンコクにレストラン、バー、共用ラウンジ、庭園があります。ファミリールームが自慢のこの宿泊施設には、テラスも付いています。宿泊施設には24時間対応のフロントデスク、シャトルサービス、ルームサービス、館内全域での無料Wi-Fiが備わっています。
客室にはエアコン、薄型衛星テレビ、冷蔵庫、ケトル、ビデ、ヘアドライヤー、デスクが備わっています。ホテルの客室からは庭園の景色を眺めることができます。専用バスルームにはシャワーと無料バスアメニティが付いています。全室にワードローブがあります。
オゾンホテルサムヤンバンコクでは、ビュッフェ式朝食またはアラカルト式朝食を提供しています。
MBKセンターまで1.6km、サイアムディスカバリーまで1.6kmです。最寄りの空港はドンムアン国際空港で、オゾンホテルサムヤンバンコクから13.7マイルです。