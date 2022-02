Dewa Phuket (station balnéaire, villas et suites) - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Maximum de 2 Adults Chambre Double ou Lits Jumeaux de Luxe avec Balcon 38 m² ฿14,700 - 5 Day Test & Go ฿4,700 - 1st Day Test & Go Caractéristiques Balcon (accès complet)

Chambre communicante

Fitness autorisé

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Maximum de 2 Adults Villa avec Piscine 70 m² ฿21,600 - 5 Day Test & Go ฿6,360 - 1st Day Test & Go Caractéristiques Balcon (accès complet)

Baignoire

Fitness autorisé

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Installations extérieures

Piscine

Maximum de 2 Adults Grande Villa avec Piscine 106 m² ฿22,200 - 5 Day Test & Go ฿6,500 - 1st Day Test & Go Caractéristiques Balcon (accès complet)

Baignoire

Fitness autorisé

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Installations extérieures

Piscine

Espace de travail

Les paramètres calmes ici constituent une excellente retraite loin du bruit et des foules de Phuket. À quelques mètres de la plage de Nai Yang et à côté du parc national de Sirinath se trouve cette propriété qui garantit de faire de votre voyage un moment inoubliable. L'aéroport international est à seulement cinq minutes et la ville à 30 minutes. Dégustez des plats fusion ainsi que des plats végétariens à The Dining Room, ou une collation au Lounge et The Deli. Ou si vous voulez une expérience plus décontractée, mangez au bord de la piscine ou dans l'intimité de votre villa. Prenez soin de vous au spa ou rendez-vous intime avec une séance en couple. Le Kid's Club divertira les plus petits et s'assurera que vous passiez du bon temps seul.

Commodités / caractéristiques Bar

Bord de mer

Des équipements d'affaires

Parking

Café

Centre Fitness

Réception (24 heures)

Bar au bord de la piscine

Restaurants

Sécurité (24 heures)

Spa

Piscine

Transport

Wifi

