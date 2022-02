Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Le Vijitt Resort Phuket de manière prioritaire, et Le Vijitt Resort Phuket percevra directement le paiement de votre part.

Hotel Refund Policy If cancellation is made within 7 days prior to arrival, deposit is non-refundable. No Show or Early Check-Out will be charged 100% period of stay.

Ce complexe de villas uniquement est construit autour de l'environnement avec la plupart des arbres conservés et les villas conçues pour se fondre dans l'environnement. Le Vijitt Resort Phuket est situé sur Friendship Beach (Tidal Beach) et surplombe la baie de Chalong. La propriété est à 50 minutes de l'aéroport, à 25 minutes de la ville et à 40 minutes de la plage de Patong. Vous ne voudriez pas sortir de la station avec tous vos besoins pris en charge. Pour les plus petits, le complexe dispose d'un club pour enfants qui comprend tout, d'une piscine pour enfants à une salle de relaxation, des arts et de l'artisanat et un sentier naturel. Le Vijitt Resort Phuket est une escapade idéale pour tous avec les normes SHA et SHA+.

Commodités / caractéristiques Infinity edged swimming pool

Kids pool

Kids Club

The Beach Bar

The Savoury Restaurnat

The V Spa

Free Wifi in villa and resort public area

Free scheduled activities

Free scheduled shuttle bus

Taxi, car and motorcycle rental

