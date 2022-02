Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Trisara Phuket Villas & Résidences de manière prioritaire, et Trisara Phuket Villas & Résidences percevra directement le paiement de votre part.

Bienvenue dans le luxe à Phuket lors de votre séjour dans l'une des destinations balnéaires les plus populaires de Thaïlande. Ouvert depuis 2004, Trisara Phuket Villas & Residences est un complexe intime qui propose des piscines privées et une vue imprenable sur la mer depuis tous les logements. Bénéficiant d'une collection de superbes villas, suites et résidences avec piscine et niché dans des jardins tropicaux, cet hôtel est situé dans une zone vierge de la côte nord-ouest de l'île. Les caractéristiques sur place comprennent un restaurant et un bar, un spa et des installations de beauté, une salle de sport et un salon, des courts de tennis et une bibliothèque. Il y a 39 villas et suites avec piscine au total, chacune vous rapprochant de la nature dans ce complexe 5 étoiles.

Commodités / caractéristiques Private Pool in every villa.

Panoramic sea-view from every villa.

A Michelin -star awarded Restaurant , PRU.

A Michelin - plate awarded Restaurant, Seafood Restaurant.

An awarded Jara Spa.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX