Total AQ chambres d'hôtel 155 Chambres Hôpital partenaire Sukumvit Hospital

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Hôtel Amara Bangkok de manière prioritaire, et Hôtel Amara Bangkok percevra directement le paiement de votre part.

Booking requests for Amara Bangkok Hotel are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

L'un de nos meilleurs choix pour Bangkok. Situé à Bangkok, à 2,1 km du centre MBK, l'Amara Bangkok Hotel propose des hébergements avec un restaurant, un parking privé gratuit et un salon commun. Parmi les installations de cet établissement, vous trouverez un service de conciergerie et un service de billetterie, ainsi qu'une connexion Wi-Fi gratuite dans tout l'établissement. L'établissement propose une réception ouverte 24h / 24, un service d'étage et un service de change pour les clients. Les chambres sont équipées de la climatisation, d'une télévision par satellite à écran plat, d'un réfrigérateur, d'une bouilloire, d'un bidet, d'un sèche-cheveux et d'un bureau. Dotées d'une salle de bains privative avec douche et articles de toilette gratuits, les chambres de l'hôtel offrent également une vue sur la ville. Tous les logements de l'Amara Bangkok Hotel comprennent un coin salon. Un petit-déjeuner continental est servi tous les jours sur place. Le centre artistique et culturel de Bangkok se trouve à 2,3 km de l'Amara Bangkok Hotel, tandis que SEA LIFE Bangkok Ocean World est à 2,5 km. L'aéroport le plus proche est l'aéroport international Don Mueang, à 23 km de l'hôtel.

Commodités / caractéristiques Transfert aller simple de l'aéroport BKK ou DMK à l'hôtel

3 repas par jour (menu spécial)

15% de réduction sur le menu du service d'étage à la carte

20% de réduction sur le service de blanchisserie

Accès Internet haut débit illimité (50 Mbps.)

Accès numérique aux journaux et magazines du monde entier

Soins infirmiers en attente 24 heures

Réaction en chaîne par effacement des polymères en temps réel (RT-PCR) 3 écouvillonnage pour Covid-19 aux jours 0-1, 6-7 ou 12-13

Transport de retour gratuit à l'hôpital 24 heures sur 24

Évaluation initiale gratuite par appel vidéo

VOIR TOUS LES H HOTELTELS AQ Recherchez parmi les 180+ hôtels AQ