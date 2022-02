Total AQ chambres d'hôtel 40 Chambres Hôpital partenaire Vipharam-Chaiprakarn Hospital

L'Ozone Hotel Samyan Bangkok possède un restaurant, un bar, un salon commun et un jardin à Bangkok. Bénéficiant de chambres familiales, cet établissement possède également une terrasse. L'établissement dispose d'une réception ouverte 24h / 24, d'un service de navette, d'un service d'étage et d'une connexion Wi-Fi gratuite dans tout l'établissement. Les chambres sont équipées de la climatisation, d'une télévision par satellite à écran plat, d'un réfrigérateur, d'une bouilloire, d'un bidet, d'un sèche-cheveux et d'un bureau. Dotées d'une salle de bains privative équipée d'une douche et d'articles de toilette gratuits, les chambres de l'hôtel offrent également une vue sur le jardin. Toutes les chambres disposent d'une armoire. L'Ozone Hotel Samyan Bangkok propose un petit-déjeuner buffet ou à la carte. Le MBK Center se trouve à 1,6 km de l'hébergement, tandis que Siam Discovery est à 2 km. L'aéroport le plus proche est l'aéroport international Don Mueang, à 22 km de l'Ozone Hotel Samyan Bangkok.

Commodités / caractéristiques 2 fois le test sur écouvillon COVID-19 aux jours 5 et 12 (For 14 Days Package)

2 fois le test sur écouvillon COVID-19 aux jours 5 et 9 (pour le paquet de 10 jours)

1 fois le test sur écouvillon COVID-19 le jour 5 (For 7 Days Package)

Contrôle de température 2 fois / jour à 10h. et 20h.

Infirmière en attente 24 heures sur 24 à l'hôtel

Transport de l'aéroport (Suvarnabhumi et Don Mueang) à l'hôtel

3 repas quotidiens avec menu fixe

2 bouteilles d'eau potable par jour

Service de café de qualité

Smart TV avec Youtube

Wifi gratuit

Service de ménage les jours 6 et 13

Ramassage des déchets tous les jours

Salle de bain

Salle commune et aire de repos

But 1.8 /5 Pauvres Basé sur 1 revoir 🇷🇺 Fedor Arrivé le 05/03/2021 1.8 Superior Room Positifs Rien de bon du tout Négatifs La nourriture était épicée, même si je suis un étranger et les choses devraient faire attention à cause de cela

La nourriture était toujours froide, je n'avais pas le choix de choisir ce que je mange, ils ont choisi à ma place et leur choix était toujours du riz froid Depuis 27 ans, c'était la pire expérience que je puisse comparer à la prison uniquement, je dépense 5000 bahts de plus pour la nourriture au restaurant, et je suis sûr qu'ils voulaient le faire pour drainer encore plus d'argent du pauvre farang, l'hôtel est fortement inédit. J'espère que quelqu'un du gouvernement ou de l'hôtel lira ce message et au moins rendra l'argent pour la nourriture, que j'ai dû commander en raison du froid dégoûtant et de la nourriture trop épicée qu'ils me fournissent Merci pour l'attention