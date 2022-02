Insgesamt AQ Hotelzimmer 155 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Sukumvit Hospital

Eine unserer Top-Auswahl in Bangkok. Das Amara Bangkok Hotel befindet sich in Bangkok, 2 km vom MBK-Zentrum entfernt und bietet Unterkünfte mit einem Restaurant, kostenlosen Privatparkplätzen und einer Gemeinschaftslounge. Zu den Einrichtungen dieser Unterkunft gehören ein Concierge-Service und ein Ticketservice sowie kostenfreies WLAN in der gesamten Unterkunft. Die Unterkunft bietet eine 24-Stunden-Rezeption, Zimmerservice und Geldwechsel für die Gäste. Die Zimmer sind mit einer Klimaanlage, einem Flachbild-Sat-TV, einem Kühlschrank, einem Wasserkocher, einem Bidet, einem Haartrockner und einem Schreibtisch ausgestattet. Die Zimmer des Hotels verfügen über ein eigenes Bad mit einer Dusche und kostenlosen Pflegeprodukten sowie Stadtblick. Alle Unterkünfte im Amara Bangkok Hotel verfügen über einen Sitzbereich. Ein kontinentales Frühstück wird täglich in der Unterkunft angeboten. Das Bangkok Art & Culture Centre liegt 2,4 km vom Amara Bangkok Hotel entfernt und das SEA LIFE Bangkok Ocean World erreichen Sie nach 1,6 km. Der nächstgelegene Flughafen ist der internationale Flughafen Don Mueang, 22 km vom Hotel entfernt.

Ausstattung / Ausstattung Einwegtransfer vom Flughafen BKK oder DMK zum Hotel

3 Mahlzeiten pro Tag (spezielles Menü)

15% Rabatt auf das A-la-Carte-Zimmerservice-Menü

20% Rabatt auf den Wäscheservice

Unbegrenzter Highspeed-Internetzugang (50 Mbit/s.)

Digitaler Zugang zu Zeitungen und Zeitschriften aus aller Welt

Pflege im Standby 24 Stunden

Real-time Polymererase Chain Reaction (RT-PCR) 3 Abstrich auf Covid-19 an Tag 0-1, Tag 6-7 oder Tag 12-13

Kostenloser Rücktransport zum Krankenhaus rund um die Uhr

Kostenlose Erstbewertung per Videoanruf

