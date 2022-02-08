BANGKOK TEST & GO

アマラバンコクホテル - AQ / ASQ

Bangkok
9

2076レビューによる評価
更新日 February 8, 2022
Amara Bangkok Hotel - Image 0
Amara Bangkok Hotel - Image 1
Amara Bangkok Hotel - Image 2
Amara Bangkok Hotel - Image 3
Amara Bangkok Hotel - Image 4
Amara Bangkok Hotel - Image 5
+23 写真
100% 保証金
合計AQホテルの部屋 155 ベッドルーム
パートナー病院 Sukumvit Hospital

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にアマラバンコクホテル 直接連絡し、 アマラバンコクホテルが直接支払いを回収します。

Booking requests for Amara Bangkok Hotel are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.

View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

バンコクでの私たちのトップピックの1つ。バンコクに位置し、MBKセンターから2.4kmのアマラバンコクホテルは、レストラン、無料の専用駐車場、共用ラウンジ付きの宿泊施設を提供しています。この宿泊施設の施設には、コンシェルジュサービス、チケットサービス、館内全域での無料Wi-Fiがあります。宿泊施設では、24時間対応のフロントデスク、ルームサービス、外貨両替を提供しています。

客室にはエアコン、薄型衛星テレビ、冷蔵庫、ケトル、ビデ、ヘアドライヤー、デスクが備わっています。ホテルの客室からは市街の景色を眺めることができます。専用バスルームにはシャワーと無料バスアメニティが付いています。アマラバンコクホテルのすべてのユニットにはシーティングエリアがあります。

コンチネンタルブレックファーストを宿泊施設で毎日提供しています。

バンコク芸術文化センターはアマラバンコクホテルから2.4km、シーライフバンコクオーシャンワールドは1.6kmです。最寄りの空港はドンムアン国際空港で、ホテルから14.3マイルです。

アメニティ/機能

  • BKKまたはDMK空港からホテルへの片道送迎
  • 1日3食（スペシャルメニュー）
  • アラカルトルームサービスメニューの15％割引
  • ランドリーサービスの20％割引
  • 無制限の高速インターネットアクセス（50 Mbps）
  • 世界中の新聞や雑誌へのデジタルアクセス
  • 24時間待機中の看護
  • リアルタイムポリメラーゼ連鎖反応（RT-PCR）3 0-1、6-7、または12-13日目のCovid-19のスワブ
  • 病院への無料往復輸送24時間サービス
  • ビデオ通話による無料の初期評価
すべてのAQホテルを表示
180以上のAQホテルをすべて検索
スコア
0.0/5
未評価
に基づく 0 レビュー
評価
優れた
0
とても良い
0
平均
0
貧しい
0
ひどい
0
アマラバンコクホテルゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。
レビューを残す アマラバンコクホテル
すべてのレビューを見る

パートナーホテル

ロハスレジデンススクンビット
7.9
との評価
2655 レビュー
から ฿-1
モーベンピックホテルスクンビット15バンコク
8.4
との評価
4998 レビュー
から ฿-1
Enrich Grand Hotel
8
との評価
2 レビュー
から ฿-1
シルバーパーム
7.9
との評価
461 レビュー
から ฿-1
The Elegant Bangkok
8.2
との評価
100 レビュー
から ฿-1

人気のフィルター

近くのTest & Goホテル

プルマンバンコクホテルG
8.4
との評価
930 レビュー
から ฿-1
ルメリディアンバンコク
8.9
との評価
645 レビュー
から ฿-1
56スラウォンホテルバンコク
7.6
との評価
5 レビュー
から ฿-1
シーロムセリーンAブティックホテル
8.6
との評価
1285 レビュー
から ฿-1
トリニティシーロムホテル
8
との評価
9433 レビュー
から ฿-1
ヘリテージバンコク
7.4
との評価
13032 レビュー
から ฿-1
フラマシーロム
7.9
との評価
8274 レビュー
から ฿-1
オゾンホテルサムヤンバンコク
8
との評価
143 レビュー
から ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU