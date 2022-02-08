Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
予約リクエストにより、優先的にアマラバンコクホテル 直接連絡し、 アマラバンコクホテルが直接支払いを回収します。
Booking requests for Amara Bangkok Hotel are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.
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バンコクでの私たちのトップピックの1つ。バンコクに位置し、MBKセンターから2.4kmのアマラバンコクホテルは、レストラン、無料の専用駐車場、共用ラウンジ付きの宿泊施設を提供しています。この宿泊施設の施設には、コンシェルジュサービス、チケットサービス、館内全域での無料Wi-Fiがあります。宿泊施設では、24時間対応のフロントデスク、ルームサービス、外貨両替を提供しています。
客室にはエアコン、薄型衛星テレビ、冷蔵庫、ケトル、ビデ、ヘアドライヤー、デスクが備わっています。ホテルの客室からは市街の景色を眺めることができます。専用バスルームにはシャワーと無料バスアメニティが付いています。アマラバンコクホテルのすべてのユニットにはシーティングエリアがあります。
コンチネンタルブレックファーストを宿泊施設で毎日提供しています。
バンコク芸術文化センターはアマラバンコクホテルから2.4km、シーライフバンコクオーシャンワールドは1.6kmです。最寄りの空港はドンムアン国際空港で、ホテルから14.3マイルです。