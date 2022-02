Totaal AQ Hotelkamers 155 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Sukumvit Hospital

Een van onze topkeuzes in Bangkok. Amara Bangkok Hotel ligt in Bangkok, op 2,1 km van het MBK Center, en biedt accommodatie met een restaurant, gratis privéparkeergelegenheid en een gemeenschappelijke lounge. Tot de faciliteiten van deze accommodatie behoren een conciërgeservice, een ticketservice en gratis WiFi in alle ruimtes. De accommodatie biedt een 24-uursreceptie, roomservice en een wisselkantoor. De kamers zijn uitgerust met airconditioning, een flatscreen-tv met satellietzenders, een koelkast, een waterkoker, een bidet, een haardroger en een bureau. De kamers van het hotel hebben een eigen badkamer met een douche en gratis toiletartikelen, en bieden ook uitzicht op de stad. Alle accommodaties van Amara Bangkok Hotel zijn voorzien van een zithoek. De accommodatie verzorgt dagelijks een continentaal ontbijt. Het Bangkok Art & Culture Centre ligt op 2,2 km van Amara Bangkok Hotel, en SEA LIFE Bangkok Ocean World bevindt zich op 2,5 km afstand. De dichtstbijzijnde luchthaven is de internationale luchthaven Don Mueang, op 23 km van het hotel.

Voorzieningen / functies Enkele reis transfer van BKK of DMK Airport naar het hotel

3 maaltijden per dag (speciaal menu)

15% korting op het à la carte roomservicemenu

20% korting op wasservice

Onbeperkte snelle internettoegang (50 Mbps.)

Digitale toegang tot kranten en tijdschriften van over de hele wereld

Verpleging 24 uur per dag stand-by

Realtime Polym-erase Chain Reaction (RT-PCR) 3 Uitstrijkje voor Covid-19 op dag 0-1, dag 6-7 of dag 12-13

Gratis vervoer heen en terug naar het ziekenhuis 24-uurs service

Gratis eerste beoordeling via videogesprek

